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Дата публікації

Україна у 2024 році наростила виробництво м'яса та яєць, але зменшила обсяги випуску молока

молоко, яйця
Виробництво молока у 2024 році знизилося / Depositphotos

За даними 2024 року в Україні зафіксовано зростання виробництва м'яса та яєць, тоді як виробництво молока зменшилося, якщо порівнювати з показниками попереднього року.

Про це свідчать дані Держстату.

Станом на 1 січня 2025 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) становило 2 млн – це на 7% менше, ніж роком раніше. Найбільше ВРХ утримують господарства населення, зокрема в Хмельницькій та Одеській областях.

У 2024 році обсяг виробництва м'яса склав 2,35 млн тонн. У порівнянні з 2023 роком, коли було вироблено 2,24 млн тонн, спостерігається збільшення виробництва м'яса на 5%, або 113 тис. тонн.

Яєць торік вироблено 11,60 млрд штук, що на 2%, або 219 мільйонів штук більше, ніж 11,38 млрд штук, вироблених у 2023 році.

Обсяг виробництва молока у 2024 році становить 7,25 млн тонн. Це на 2,5% або 184 тис. тонн менше, ніж у 2023 році, коли було вироблено 7,43 млн тонн. При цьому у 2022 році виробництво молока було значно вищим і становило 7,77 млн тонн, що на 522 тис. тонн більше, ніж у 2024 році.

Фото 2 — Україна у 2024 році наростила виробництво м'яса та яєць, але зменшила обсяги випуску молока

Нагадаємо, що м’ясопереробні підприємства України у 2024 році наростили закупівлю сільськогосподарських тварин на 11,5% у порівнянні з 2023 роком. Загальний обсяг закупівель склав 2,107 млн тонн.

Автор:
Тетяна Бесараб