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Украина заняла третье место в Европе по уровню открытости данных

С 2020 года Украина поднялась в рейтинге с 17-го места на 3-е.
Украина уже третий год подряд входит в топ-3 страны европейского рейтинга Open Data Maturity.

Украина третий раз подряд попала в тройку лидеров в рейтинге Open Data Maturity, достигнув показателя открытости данных на уровне 97%.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Несмотря на полномасштабную войну, Украина уже третий год подряд входит в топ-3 страны европейского рейтинга Open Data Maturity. Этот рейтинг оценивает, насколько эффективно государство управляет, развивает и использует открытые данные, отмечает прессслужба.

Какие результаты исследования

В исследовании участвовали 34 страны. Первое место заняла Франция, а второе — Польша.

В этом году уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%, когда средний показатель в Европе – 83%.

С 2020 года Украина поднялась в рейтинге с 17-го места на 3-е.

Ежедневно Министерство цифровой трансформации Украины активно развивает область открытых данных, работая над тем, чтобы как можно больше наборов данных стали доступными для всех граждан Украины, заключает прессслужба.

Фото 2 — Украина заняла третье место в Европе по уровню открытости данных

Delo.ua сообщало, что с 25 октября в Украине заработали новые Правила регистрации изобретений и полезных моделей, которые позволят сделать процесс регистрации инноваций более быстрым, прозрачным и более ориентированным на потребности как украинских, так и международных изобретателей.

Автор:
Ольга Опенько