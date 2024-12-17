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Україна зайняла третє місце в Європі за рівнем відкритості даних
Україна втретє підряд потрапила до трійки лідерів у рейтингу Open Data Maturity, досягнувши показника відкритості даних на рівні 97%.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Незважаючи на повномасштабну війну, Україна вже третій рік поспіль входить до топ-3 країн європейського рейтингу Open Data Maturity. Цей рейтинг оцінює, наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані, зазначає пресслужба.
Які результати дослідження
У дослідженні брали участь 34 країни. Перше місце здобула Франція, а друге — Польща.
Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97 %, коли середній показник у Європі — 83 %.
З 2020 року Україна піднялася в рейтингу з 17-го місця на 3-тє.
Щодня Міністерство цифрової трансформації України активно розвиває сферу відкритих даних, працюючи над тим, щоб якомога більше наборів даних стали доступними для всіх громадян України, підсумовує пресслужба.
Delo.ua повідомляло, що з 25 жовтня в Україні запрацювали нові Правила реєстрації винаходів та корисних моделей, які дозволять зробити процес реєстрації інновацій швидшим, прозорішим і більш орієнтованим на потреби як українських, так і міжнародних винахідників.