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Украинцы чаще покупают новые автобусы: как изменились показатели в сентябре

автобусы
Спрос на автобусы в Украине вырос / Depositphotos

Украинский рынок автобусов (включая микроавтобусы) в сентябре продемонстрировал заметный рост. За прошлый месяц отечественный автопарк пополнили 324 новых и подержанных машин, что на 39% превышает показатель сентября прошлого года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на " Укравтопром ".

Особенностью сентября стало преимущество новой техники над секондом: доля новых автобусов в общем объеме достигла 64% (против 58% годом ранее).

Лидеры регистраций в сентябре:

  • Среди новых автобусов чаще всего первую регистрацию проходили марки ATAMAN (83 единицы), ZAZ (37 единиц) и ETALON (20 единиц).
  • Среди подержанных машин лидерские позиции удерживают MERCEDES-BENZ (59 единиц), VOLKSWAGEN (15 единиц) и IVECO (7 единиц).

Динамика с начала года

За три квартала текущего года украинский автобусный парк пополнился 2040 транспортными средствами, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Структура общих продаж с начала года выглядит следующим образом:

  • Новые автобусы: 939 единиц (незначительный рост на 0,4%).
  • Подержанные автобусы: 1101 единица (существенный рост на 16%).

Напомним, в июле в Украине было реализовано и впервые зарегистрировано 499 автобусов. Тогда рынок сократился почти на 10% в годовом исчислении, а единственным сегментом с ростом был импорт подержанной техники — он увеличился на треть.

Автор:
Татьяна Бессараб

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