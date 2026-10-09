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Українці частіше купують нові автобуси: як змінилися показники у вересні
Український ринок автобусів (включно з мікроавтобусами) у вересні продемонстрував помітне зростання. За минулий місяць вітчизняний автопарк поповнили 324 нові та вживані машини, що на 39% перевищує показник вересня минулого року.
Про це інформує Dilo з посиланням на "Укравтопром".
Особливістю вересня стала перевага нової техніки над секондом: частка нових автобусів у загальному обсязі сягнула 64% (проти 58% роком раніше).
Лідери реєстрацій у вересні:
- Серед нових автобусів: найчастіше першу реєстрацію проходили марки ATAMAN (83 одиниці), ZAZ (37 одиниць) та ETALON (20 одиниць).
- Серед вживаних машин: лідерські позиції утримують MERCEDES-BENZ (59 одиниць), VOLKSWAGEN (15 одиниць) та IVECO (7 одиниць).
Динаміка з початку року
Загалом за три квартали поточного року український автобусний парк поповнився 2040 транспортними засобами, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Структура загальних продажів із початку року виглядає так:
- Нові автобуси: 939 одиниць (незначне зростання на 0,4%).
- Вживані автобуси: 1101 одиниця (суттєве збільшення на 16%).
Нагадаємо, у липні в Україні реалізували та вперше зареєстрували 499 автобусів. Тоді ринок скоротився майже на 10% у річному вимірі, а єдиним сегментом зі зростанням був імпорт уживаної техніки — він збільшився на третину.