Украинцы покупают больше велосипедов: по сравнению с прошлым годом импорт вырос на 20%

За пять месяцев 2025 года в Украину ввезено 223,4 тысяч велосипедов – это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая стоимость двухколесных составил почти 12 миллионов долларов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

В государственный бюджет в результате таможенного оформления этих товаров было уплачено 158,7 млн гривен таможенных платежей.

Как отмечают таможенники, основным поставщиком велосипедов остается Китай. Из этой страны импортировано 98,7% всех ввозимых двухколесников.

В ГТСУ считают, что рост этого года демонстрирует не просто сезонную тенденцию, а повышенный интерес украинцев к экологическому транспорту.

Напомним, в мае 2025 года украинцы приобрели почти 4,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, свидетельствуют данные об импорте машин.