Українці купують більше велосипедів: у порівнянні з минулим роком імпорт зріс на 20%

За п’ять місяців 2025 року в Україну ввезено 223,4 тисячі велосипедів – це на 20% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна вартість двоколісних склала майже 12 мільйонів доларів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

До державного бюджету в результаті митного оформлення цих товарів було сплачено 158,7 млн гривень митних платежів.

Як зазначають митники, основним постачальником велосипедів залишається Китай. З цієї країни імпортовано 98,7% усіх ввезених двоколісників.

У ДМСУ вважають, що цьогорічне зростання демонструє не просто сезонну тенденцію, а підвищенний інтерес українців до екологічного транспорту.

Нагадаємо, у травні 2025 року українці придбали майже 4,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані про імпорт машин.