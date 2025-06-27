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Украинцы уже более 75 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис"
Цифровые сервисы "Дії" значительно упростили работу для более чем 25 000 украинских компаний и учреждений. В частности, функцией "Дія.Підпис" украинцы воспользовались уже более 75 миллионов раз.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минцифры.
Отмечается, что государственные сервисы, такие как Кабинет водителя, ПФУ, ЦНАП, ДРАЦС, МВД и Киев Цифровой теперь работают просто и эффективно. Пользователи могут открывать банковские счета онлайн в более чем 40 учреждениях, использовать "Дія.Підпис" в ключевых системах электронного документооборота, а логистические компании принимают цифровые документы для получения посылок.
"Это значит: вместо фото паспорта — шеринг документа, вместо личного присутствия — "Дія.Підпис", вместо заполнения формы вручную — автозаполнение данных. Удобно, быстро и безопасно — для всех, кто предоставляет или получает услуги", — говорится в сообщении.
Интеграция "Дії" обеспечивает:
- Онлайн-проверка документов.
- Возможность получения копий через шеринг или мультишеринг.
- Удостоверение документов с помощью "Дія.Підпис".
- Авторизацию на вебсайтах и приложениях.
- Автоматическое заполнение данных в сделках и заявлениях.
Благодаря интеграции нужного сервиса с "Дія" компании могут с согласия клиента дистанционно подтвердить личность, передать копии документов и заключить сделку онлайн. А кассиры в магазинах быстро убедиться, что покупателю есть 18 лет, прежде чем продать товары для совершеннолетних. Все это без отсканированных файлов и ожиданий.
Для кого интеграция?
- Госучреждения — принимать цифровые документы, авторизовывать пользователей и предоставлять услуги без бумаг. Так уже работает авторизация в Кабинете водителя, на портале ПФУ, подписание документов в электронном кабинете налогоплательщика, а еще шеринг документов в ЦНАП, ДРАЦС и ПФУ, сервисных центрах МВД и центрах занятости и верификация в приложении Киев Цифровой.
- Бизнес — идентифицировать клиентов, запрашивать копии документов, проверять возраст и подписывать сделки онлайн.
Среди компаний и учреждений, уже интегрировавших сервисы "Дії", есть monobank, ПриватБанк, "Новая почта", "Укрпочта", Киевстар, Vodafone, ДТЭК, Эпицентр, AUTO.RIA, robota.ua, MacPaw, "Укрзализныця" и десятки других.
Также благодаря услугам шеринга и мультишеринга компании и государственные учреждения обменялись более 47 миллионами копий документов .
Напомним, с 1 июня в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.