Украинцы уже более 75 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис"

Цифровые сервисы "Дії" значительно упростили работу для более чем 25 000 украинских компаний и учреждений. В частности, функцией "Дія.Підпис" украинцы воспользовались уже более 75 миллионов раз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что государственные сервисы, такие как Кабинет водителя, ПФУ, ЦНАП, ДРАЦС, МВД и Киев Цифровой теперь работают просто и эффективно. Пользователи могут открывать банковские счета онлайн в более чем 40 учреждениях, использовать "Дія.Підпис" в ключевых системах электронного документооборота, а логистические компании принимают цифровые документы для получения посылок.

"Это значит: вместо фото паспорта — шеринг документа, вместо личного присутствия — "Дія.Підпис", вместо заполнения формы вручную — автозаполнение данных. Удобно, быстро и безопасно — для всех, кто предоставляет или получает услуги", — говорится в сообщении.

Интеграция "Дії" обеспечивает:

Онлайн-проверка документов.

Возможность получения копий через шеринг или мультишеринг.

через шеринг или мультишеринг. Удостоверение документов с помощью "Дія.Підпис".

с помощью "Дія.Підпис". Авторизацию на вебсайтах и приложениях.

и приложениях. Автоматическое заполнение данных в сделках и заявлениях.

Благодаря интеграции нужного сервиса с "Дія" компании могут с согласия клиента дистанционно подтвердить личность, передать копии документов и заключить сделку онлайн. А кассиры в магазинах быстро убедиться, что покупателю есть 18 лет, прежде чем продать товары для совершеннолетних. Все это без отсканированных файлов и ожиданий.

Для кого интеграция?

Госучреждения — принимать цифровые документы, авторизовывать пользователей и предоставлять услуги без бумаг. Так уже работает авторизация в Кабинете водителя, на портале ПФУ, подписание документов в электронном кабинете налогоплательщика, а еще шеринг документов в ЦНАП, ДРАЦС и ПФУ, сервисных центрах МВД и центрах занятости и верификация в приложении Киев Цифровой.

— принимать цифровые документы, авторизовывать пользователей и предоставлять услуги без бумаг. Так уже работает авторизация в Кабинете водителя, на портале ПФУ, подписание документов в электронном кабинете налогоплательщика, а еще шеринг документов в ЦНАП, ДРАЦС и ПФУ, сервисных центрах МВД и центрах занятости и верификация в приложении Киев Цифровой. Бизнес — идентифицировать клиентов, запрашивать копии документов, проверять возраст и подписывать сделки онлайн.

Среди компаний и учреждений, уже интегрировавших сервисы "Дії", есть monobank, ПриватБанк, "Новая почта", "Укрпочта", Киевстар, Vodafone, ДТЭК, Эпицентр, AUTO.RIA, robota.ua, MacPaw, "Укрзализныця" и десятки других.

Также благодаря услугам шеринга и мультишеринга компании и государственные учреждения обменялись более 47 миллионами копий документов .

Напомним, с 1 июня в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.