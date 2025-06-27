Українці вже понад 75 мільйонів разів скористалися "Дія.Підписом"

Цифрові сервіси "Дії" значно спростили роботу для понад 25 000 українських компаній та установ. Зокрема, функцією "Дія.Підпис" українці скористалися вже понад 75 мільйонів разів.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що державні сервіси, такі як Кабінет водія, ПФУ, ЦНАП, ДРАЦС, МВС та Київ Цифровий, тепер працюють просто й ефективно. Користувачі можуть відкривати банківські рахунки онлайн у понад 40 установах, використовувати "Дія.Підпис" у ключових системах електронного документообігу, а логістичні компанії приймають цифрові документи для отримання посилок.

"Це означає: замість фото паспорта — шеринг документа, замість особистої присутності — "Дія.Підпис", замість заповнення форми вручну — автозаповнення даних. Зручно, швидко та безпечно — для всіх, хто надає або отримує послуги", - йдеться в повідомленні.

Інтеграція "Дії" забезпечує:

Онлайн-перевірку документів.

Можливість отримання копій через шеринг або мультишеринг.

через шеринг або мультишеринг. Засвідчення документів за допомогою "Дія.Підпису".

за допомогою "Дія.Підпису". Авторизацію на вебсайтах та в застосунках.

та в застосунках. Автоматичне заповнення даних в угодах і заявах.

Завдяки інтеграції потрібного сервісу з "Дією" компанії можуть за згодою клієнта дистанційно підтвердити особу, передати копії документів та укласти угоду онлайн. А касири в магазинах — швидко переконатися, що покупцеві є 18 років, перш ніж продати товари для повнолітніх. Усе це — без відсканованих файлів та очікувань.

Для кого інтеграція?

Держустанови — щоб приймати цифрові документи, авторизовувати користувачів і надавати послуги без паперів. Так уже працює авторизація в Кабінеті водія, на порталі ПФУ, підписання документів в електронному кабінеті платника податків, а ще — шеринг документів у ЦНАП, ДРАЦС і ПФУ, сервісних центрах МВС і центрах зайнятості та верифікація в застосунку Київ Цифровий.

— щоб приймати цифрові документи, авторизовувати користувачів і надавати послуги без паперів. Так уже працює авторизація в Кабінеті водія, на порталі ПФУ, підписання документів в електронному кабінеті платника податків, а ще — шеринг документів у ЦНАП, ДРАЦС і ПФУ, сервісних центрах МВС і центрах зайнятості та верифікація в застосунку Київ Цифровий. Бізнес — щоб ідентифікувати клієнтів, запитувати копії документів, перевіряти вік і підписувати угоди онлайн.

Серед компаній та установ, що вже інтегрували сервіси Дії, є monobank, ПриватБанк, "Нова пошта", "Укрпошта", Київстар, Vodafone, ДТЕК, Епіцентр, AUTO.RIA, robota.ua, MacPaw, "Укрзалізниця" та десятки інших.

Також завдяки послугам шерингу та мультишерингу, компанії та державні установи обмінялися понад 47 мільйонами копій документів.

Нагадаємо, з 1 червня у застосунку “Дія” запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.