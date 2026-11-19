Украинский производитель овощных консервов под торговой маркой "Нежин" вышел на рынок Японии. Первая партия продукции, в которую вошла фирменная кабачковая икра бренда, уже прибыла в страну.

Об этом сообщает пресс-служба торговой марки .

"Наша икра теперь в стране сакур, гармонии, технологий и традиций. Возможно, теперь к суше и ролям японцы будут выбирать еще и кабачковую икру?", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что расширение географии экспорта позволяет знакомить потребителей на новых зарубежных рынках с традиционными украинскими вкусами и пищевой культурой.

Справка о производителе

ООО "Нежинский консервный завод", работающее в Черниговской области с 1927 года и входящее в состав торгово-промышленной группы Fozzy Group, уже имеет широкую сеть сбыта за рубежом.

На сегодняшний день овощную консервацию под брендом "Нежин" экспортируют в более чем 20 государств мира, среди которых США, Канада, Германия, Великобритания и страны Балтии.

Напомним, украинская кондитерская корпорация Roshen открыла свой третий фирменный магазин в столице Румынии – Бухаресте. Новая торговая точка заработала в местном торговом центре Bucur Obor.