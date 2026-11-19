Український виробник овочевих консервів під торговою маркою “Ніжин” вийшов на ринок Японії. Перша партія продукції, до якої увійшла фірмова кабачкова ікра бренду, вже прибула до країни.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба торгової марки

"Наша ікра тепер у країні сакур, гармонії, технологій і традицій. Можливо тепер до суші й ролів японці обиратимуть ще й кабачкову ікру?", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що розширення географії експорту дає змогу знайомити споживачів на нових закордонних ринках із традиційними українськими смаками та харчовою культурою.

Довідка про виробника

ТОВ "Ніжинський консервний завод", що працює на Чернігівщині з 1927 року та входить до складу торгово-промислової групи Fozzy Group, уже має широку мережу збуту за кордоном.

На сьогодні овочеву консервацію під брендом "Ніжин" експортують до понад 20 держав світу, серед яких США, Канада, Німеччина, Велика Британія та країни Балтії.

Нагадаємо, українська кондитерська корпорація Roshen відкрила свій третій фірмовий магазин у столиці Румунії — Бухаресті. Нова торгова точка запрацювала у місцевому торговельному центрі Bucur Obor.