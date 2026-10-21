Украинские агроакции сыплются в Варшаве: после "Астарты" торги ИМК остановили из-за обвала

Варшавская фондовая биржа (WSE) 21 октября приостановила торги по акциям украинского агрохолдинга ИМК после падения их стоимости на 17,71% — до 22,30 злотого за акцию. Это уже второй украинский агрохолдинг за два дня, торги по бумагам которого останавливают из-за резкого обвала котировок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Варшавской фондовой биржи.

К моменту приостановки торгов инвесторы заключили 127 сделок из 10,95 тыс. акций ИМК на общую сумму 0,28 млн злотых. Для сравнения, средний дневной объем торгов бумагами компании за последний год составил около 2 тыс. акций.

Нынешняя цена стала одной из самых низких примерно через год. Еще в мае 2026 года котировки ИМК превышали 41,5 злотых за акцию. От этого уровня бумаги компании подешевели примерно на 46%.

По цене 22,30 злотого рыночная капитализация агрохолдинга составляет около 791,7 млн. злотых, или $203,5 млн.

Падение коснулось и других украинских агрокомпаний

Акции "Астарты", торги по которым Варшавская биржа приостанавливала накануне после падения на 19,14%, 21 октября продолжили дешеветь - еще на 10,59%.

Бумаги "Агротона" снизились на 2,34%, KSG Agro - на 5,39%. В то же время акции "Милкиленда" прибавили 0,30%.

На Лондонской фондовой бирже ситуация была другой: акции МХП после падения во вторник на 7,94% в среду возобновились на 7,45%.

Что известно об ИМК

ИМК работает в Сумской, Полтавской и Черниговской областях и специализируется на растениеводстве, хранении зерновых и элеваторном бизнесе.

Земельный банк компании составляет 115 тыс. га, мощности одновременного хранения – 554 тыс. тонн. В 2025 году агрохолдинг произвел 838 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль ИМК сократилась на 33% - до $34,28 млн, EBITDA - на 22%, до $50,23 млн. В то же время выручка выросла на 6% - до $88,88 млн.

Напомним, 20 октября Варшавская биржа приостановила торги акциями "Астарты" после падения их стоимости на 19,14% - до 30,2 злотого. В тот же день акции ИМК уже теряли более 9%.