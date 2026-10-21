Українські агроакції сиплються у Варшаві: після "Астарти" торги ІМК зупинили через обвал

Варшавська фондова біржа (WSE) 21 жовтня призупинила торги акціями українського агрохолдингу ІМК після падіння їхньої вартості на 17,71% — до 22,30 злотого за акцію. Це вже другий український агрохолдинг за два дні, торги паперами якого зупиняють через різкий обвал котирувань.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Варшавської фондової біржі.

До моменту призупинення торгів інвестори уклали 127 угод із 10,95 тис. акцій ІМК на загальну суму 0,28 млн злотих. Для порівняння, середній денний обсяг торгів паперами компанії протягом останнього року становив близько 2 тис. акцій.

Нинішня ціна стала однією з найнижчих приблизно за рік. Ще у травні 2026 року котирування ІМК перевищували 41,5 злотого за акцію. Від цього рівня папери компанії подешевшали приблизно на 46%.

За ціною 22,30 злотого ринкова капіталізація агрохолдингу становить близько 791,7 млн злотих, або $203,5 млн.

Падіння торкнулося й інших українських агрокомпаній

Акції "Астарти", торги якими Варшавська біржа призупиняла напередодні після падіння на 19,14%, 21 жовтня продовжили дешевшати — ще на 10,59%.

Папери "Агротону" знизилися на 2,34%, KSG Agro — на 5,39%. Водночас акції "Мілкіленду" додали 0,30%.

На Лондонській фондовій біржі ситуація була іншою: акції МХП після падіння у вівторок на 7,94% у середу відновилися на 7,45%.

Що відомо про ІМК

ІМК працює у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях і спеціалізується на рослинництві, зберіганні зернових та елеваторному бізнесі.

Земельний банк компанії становить 115 тис. га, потужності одночасного зберігання — 554 тис. тонн. У 2025 році агрохолдинг виробив 838 тис. тонн зернових та олійних культур.

У першому півріччі 2026 року чистий прибуток ІМК скоротився на 33% — до $34,28 млн, EBITDA — на 22%, до $50,23 млн. Водночас виручка зросла на 6% — до $88,88 млн.

Нагадаємо, 20 жовтня Варшавська біржа призупинила торги акціями "Астарти" після падіння їхньої вартості на 19,14% — до 30,2 злотого. Того ж дня акції ІМК уже втрачали понад 9%.