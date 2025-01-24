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Украинские суда установили рекорд отлова в Антарктике за последние три года

Украинские суда установили рекорд отлова в Антарктике за последние три года
Фото: Минагрополитики

Украинские суда достигли рекордных показателей отлова в 2024 году в районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР).

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Общий объем добываемых антарктических биоресурсов составил 19980 тонн, что на 54% больше, чем в 2023 году (12945 тонн), и на 107% больше, чем в 2022 году (9659 тонн).

Среди отлова 2024 года антарктический криль составил 19 075 тонн, а антарктические клыки – 905 тонн.

На промысле работали пять украинских судов:

  • SIMEIZ, KOREIZ, CALIPSO и MARIGOLDS – занимались добычей антарктических клыков.
  • MORE SODRUZHESTVA – специализировалось на ловле антарктического криля.

Благодаря успешному промыслу, субъекты рыбного хозяйства перечислили более 7,2 млн. грн. в местные бюджеты за специальное использование водных биоресурсов, что на 1,1 млн. грн. больше, чем в 2023 году.

Что такое ККАМЛР

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики – это межправительственная организация, обеспечивающая устойчивое развитие промысла в Южном океане и контроль за отловом. Украина является членом ККАМЛР с 1994 года.

В зоне ее действия отлов осуществляется по олимпийскому принципу, то есть до исчерпания общего установленного лимита.

Добавим, 23 декабря в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" были объявлены первые аукционы на промышленный лов рыбы в 2025 году.

Автор:
Татьяна Гойденко