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Украинские суда установили рекорд отлова в Антарктике за последние три года
Украинские суда достигли рекордных показателей отлова в 2024 году в районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР).
Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.
Общий объем добываемых антарктических биоресурсов составил 19980 тонн, что на 54% больше, чем в 2023 году (12945 тонн), и на 107% больше, чем в 2022 году (9659 тонн).
Среди отлова 2024 года антарктический криль составил 19 075 тонн, а антарктические клыки – 905 тонн.
На промысле работали пять украинских судов:
- SIMEIZ, KOREIZ, CALIPSO и MARIGOLDS – занимались добычей антарктических клыков.
- MORE SODRUZHESTVA – специализировалось на ловле антарктического криля.
Благодаря успешному промыслу, субъекты рыбного хозяйства перечислили более 7,2 млн. грн. в местные бюджеты за специальное использование водных биоресурсов, что на 1,1 млн. грн. больше, чем в 2023 году.
Что такое ККАМЛР
Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики – это межправительственная организация, обеспечивающая устойчивое развитие промысла в Южном океане и контроль за отловом. Украина является членом ККАМЛР с 1994 года.
В зоне ее действия отлов осуществляется по олимпийскому принципу, то есть до исчерпания общего установленного лимита.
Добавим, 23 декабря в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" были объявлены первые аукционы на промышленный лов рыбы в 2025 году.