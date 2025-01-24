Українські судна встановили рекорд вилову в Антарктиці за останні три роки

Українські судна досягли рекордних показників вилову у 2024 році в районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР).

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

Загальний обсяг видобутих антарктичних біоресурсів склав 19 980 тонн, що на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн), і на 107% більше, ніж у 2022 році (9 659 тонн).

Серед вилову 2024 року антарктичний криль склав 19 075 тонн, а антарктичні іклачі - 905 тонн.

На промислі працювали п’ять українських суден:

SIMEIZ, KOREIZ, CALIPSO та MARIGOLDS – займалися видобутком антарктичних іклачів.

MORE SODRUZHESTVA – спеціалізувалося на ловлі антарктичного криля.

Завдяки успішному промислу, суб’єкти рибного господарства перерахували понад 7,2 млн грн до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів, що на 1,1 млн грн більше, ніж у 2023 році.

Що таке ККАМЛР

Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики – це міжурядова організація, яка забезпечує сталий розвиток промислу в Південному океані та контроль за виловом. Україна є членом ККАМЛР з 1994 року.

У зоні її дії вилов здійснюється за олімпійським принципом, тобто до вичерпання загального встановленого ліміту.

Додамо, 23 грудня в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" було оголошено перші аукціони на промисловий вилов риби у 2025 році.