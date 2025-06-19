Украинский бизнес проводит декарбонизию даже во время войны: выбросы CO₂ выросли на 30%

Украинский бизнес, несмотря на войну, экономические сложности и разрушение промышленной инфраструктуры, продолжает внедрять меры по декарбонизации. Выбросы CO₂ в 2024 году выросли на 30% по сравнению с 2023 годом. Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к правительству с письмом, в котором подчеркивает необходимость адаптации климатических обязательств к реалиям, в которых находится страна.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ЕБА.

В ассоциации отметили, что по оценкам Киевской школы экономики, по состоянию на 2025 год потери украинской промышленности, строительства и сферы услуг составляют $14,4 млрд, более полутысячи предприятий разрушены или повреждены. Выбросы парниковых газов в результате войны за три года достигли 230 млн тонн CO ₂ эквивалента .

"В таких условиях предприятия сталкиваются с ограниченными возможностями для инвестирования в декарбонизацию без дополнительной внешней поддержки", — подчеркнули в ЕБА.

Бизнес сообщество считает, что текущая цель сокращения выбросов на 68–73% к 2035 году от уровня 1990 года может оказаться достаточно амбициозной, поэтому предлагает рассмотреть возможность ее пересмотра с учетом реалий военного времени. В частности, предлагается предусмотреть механизм корректировки климатической цели. К примеру, через три года после завершения военного положения. Это позволит обеспечить баланс между международными обязательствами и экономическими возможностями страны.

Напомним, в ноябре прошлого года фонд декарбонизации выдал первые кредиты на более 20 млн грн . Скупно профинансированные проекты предусматривают экономию более 500 МВт*ч э/э, или 5 млн грн ежегодно, а также уменьшение выбросов СО2 на 20%, или 620 тонн.