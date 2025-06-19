Український бізнес проводить декарбонізію навіть під час війни: викиди CO₂ зросли на 30%

Український бізнес, попри війну, економічні складності і руйнування промислової інфраструктури, продовжує впроваджувати заходи з декарбонізації. Викиди CO₂ у 2024 році зросли на 30% порівняно з 2023 роком. Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулась до уряду з листом, в якому наголошує на необхідності адаптації кліматичних зобов’язань до реалій, у яких перебуває країна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.

В асоціації зазначили, що за оцінками Київської школи економіки, станом на 2025 рік втрати української промисловості, будівництва та сфери послуг становлять $14,4 млрд, понад пів тисячі підприємств зруйновано або пошкоджено. Викиди парникових газів, внаслідок війни, за три роки сягнули 230 млн тонн CO₂ еквіваленту.

"За таких умов підприємства стикаються з обмеженими можливостями для інвестування в декарбонізацію без додаткової зовнішньої підтримки", — наголосили в ЄБА.

Бізнес спільнота вважає, що поточна ціль скорочення викидів на 68–73% до 2035 року від рівня 1990 року може бути досить амбітною, тому пропонує розглянути можливість її перегляду з урахуванням реалій воєнного часу. Зокрема, пропонується передбачити механізм коригування кліматичної цілі. Наприклад, через три роки після завершення воєнного стану. Це дозволить забезпечити баланс між міжнародними зобов’язаннями України та економічними можливостями країни.

Нагадаємо, у листопаді минулого року фонд декарбонізації видав перші кредити на понад 20 млн грн. Сукупно профінансовані проєкти передбачають економію понад 500 МВт*год е/е, або 5 млн грн щорічно, а також зменшення викидів СО2 на 20%, або 620 тонн.