Украинский "единорог" Grammarly открыл офис в Варшаве и активно ищет специалистов

Украинская IT-компания Grammarly, разрабатывающая ИИ-сервисы для помощи в общении на английском языке, открыла новый офис в Варшаве.

Об этом сообщается на странице компании в Linkedin.

"Поздравляем в нашем новом прекрасном пространстве, созданном для содействия сотрудничеству и инновациям", — говорится в сообщении.

Новый офис в Варшаве станет хабом для сотрудничества и инноваций, где Grammarly сможет работать над развитием продуктов и услуг компании. Кроме Варшавы офисы компании находятся в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере.

Grammarly активно ищет специалистов для работы в варшавском офисе. Компания в поисках Accounts Payable Manager, Customer Care Specialist for Social Media, Technical Support Specialist, Customer Success Manager, Grammarly for Education. Все вакансии предусматривают гибридный формат работы.

Что известно о компании Grammarly

Grammarly – онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке – основана в 2009 году украинцами Алексеем Шевченко, Дмитрием Лидером и Максимом Литвином. Проект стал получать прибыль спустя год после запуска. Компания — украинский "единорог" с оценкой в $13 млрд, имеет более 40 миллионов активных пользователей и 50 000 корпоративных клиентов. Недавно Grammarly приобрела Coda, разработчика редактора документов, а объединенную компанию возглавил Шишир Мехротра.

Компания известна своим сервисом по улучшению печати на клавиатуре. Grammarly Keyboard (можно загрузить в App Store и добавить в клавиатуры в настройках) предлагает больший выбор слов и советует, как улучшить стилистику изложения текста в зависимости от его цели. Кроме того, система избегает высказываний, которые могут показаться носителям английского языка оскорбительными.

Grammarly повышает качество письменного общения, предлагая рекомендации по правильности (грамматика и механики письма), четкости (краткость и понятность), увлекательности (словарный запас и разнообразие) и тону сообщения (формальность, вежливость и уверенность).

Напомним, в 2024 году доля новых специалистов в украинском IT уменьшилась до рекордно низких 24%, что является самым низким показателем за последние десять лет. Кроме того, количество айтовцев, планирующих эмигрировать, возросло до 15%.