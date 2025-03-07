Український "єдиноріг" Grammarly відкрив офіс у Варшаві та активно шукає фахівців

Українська IT-компанія Grammarly, що розробляє ШІ-сервіси для допомоги в спілкуванні англійською, відкрила новий офіс у Варшаві.

Про це повідомляється на сторінці компанії в Linkedin.

"Вітаємо в нашому новому прекрасному просторі, створеному для сприяння співпраці та інноваціям", — зазначено в повідомленні.

Новий офіс у Варшаві стане хабом для співробітництва та інновацій, де команда Grammarly зможе працювати над розвитком продуктів та послуг компанії. Крім Варшави офіси компанії є у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку та Ванкувері.

Наразі Grammarly активно шукає фахівців для роботи у варшавському офісі. Компанія у пошуках Accounts Payable Manager, Customer Care Specialist for Social Media, Technical Support Specialist, Customer Success Manager, Grammarly for Education. Усі вакансії передбачають гібридний формат роботи.

Що відомо про компанію Grammarly

Grammarly - онлайн-платформа на основі штучного інтелекту для допомоги у спілкуванні англійською мовою - заснована у 2009 році українцями Олексієм Шевченком, Дмитром Лідером та Максимом Литвином. Проєкт став отримувати прибуток через рік після запуску. Компанія стала першим українським "єдинорогом", сягнувши 1 мільярда доларів у 2019 році. Grammarly з оцінкою в $13 млрд, має понад 40 мільйонів активних користувачів та 50 000 корпоративних клієнтів. Нещодавно Grammarly придбала Coda, розробника редактора документів, а об’єднану компанію очолив Шишир Мехротра.

Компанія відома своїм сервісом з покращення друку на клавіатурі. Grammarly Keyboard (можна завантажити в App Store і додати до клавіатур у налаштуваннях) пропонує більший вибір слів і радить, як покращити стилістику викладу тексту залежно від його цілі. Крім того, система уникає висловів, які можуть здатися носіям англійської мови образливими.

Grammarly підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи рекомендації щодо правильності (граматика та механіки письма), чіткості (стислість та зрозумілість), захопливості (словниковий запас та розмаїття) та тону повідомлення (формальність, ввічливість і впевненість.

Нагадаємо, у 2024 році частка нових спеціалістів в українському IT зменшилася до рекордно низьких 24%, що є найнижчим показником за останні десять років. Окрім того, кількість айтівців, які планують емігрувати, зросла до 15%.