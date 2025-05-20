Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ

С начала года национальным экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1 для преференциального доступа на рынки стран-партнеров. Больше всего товаров по такому документу было направлено в Польшу, Германию и Румынию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Что такое сертификат EUR.1?

Сертификаты происхождения формы EUR.1 выдаются таможнями Гостаможслужбы с целью поддержки экспорта товаров украинского происхождения. Наличие такого сертификата освобождает украинские товары от уплаты ввозной пошлины при импорте в страны ЕС, ЕАСТ, Черногорию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Грузии и Государства Израиль.

В 2025 году чаще всего их выдавали на экспорт товаров в такие государства:

Польши – 16 606 шт.;

Германии – 6 546 шт.;

Румынии – 5 465 шт.;

Италии – 4 081 шт.;

Литвы – 3 247 шт.

Украинские производители получали сертификаты формы EUR.1 преимущественно на следующие товары:

товары растительного происхождения;

масло подсолнечное;

сахар белый;

мясо цыплят;

натуральный мед.

Подразделения таможен, которые оформляют и выдают сертификаты по перевозке (происхождению) товара EUR.1 или EUR-MED :

Напомним, по итогам первого квартала 2025 года дефицит внешней торговли Украины существенно вырос и составил 8,51 млрд долларов США. Это на 3,1 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда отрицательное сальдо составило 5,4 млрд долларов.