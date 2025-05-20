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Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ

контейнер, кран
Сертификаты происхождения формы EUR.1 освобождают украинские товары от уплаты ввозной пошлины при импорте во многие страны. / Freepik

С начала года национальным экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1 для преференциального доступа на рынки стран-партнеров. Больше всего товаров по такому документу было направлено в Польшу, Германию и Румынию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Что такое сертификат EUR.1?

Сертификаты происхождения формы EUR.1 выдаются таможнями Гостаможслужбы с целью поддержки экспорта товаров украинского происхождения. Наличие такого сертификата освобождает украинские товары от уплаты ввозной пошлины при импорте в страны ЕС, ЕАСТ, Черногорию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Грузии и Государства Израиль.

В 2025 году чаще всего их выдавали на экспорт товаров в такие государства:

  • Польши – 16 606 шт.;
  • Германии – 6 546 шт.;
  • Румынии – 5 465 шт.;
  • Италии – 4 081 шт.;
  • Литвы – 3 247 шт.

Украинские производители получали сертификаты формы EUR.1 преимущественно на следующие товары:

  • товары растительного происхождения;
  • масло подсолнечное;
  • сахар белый;
  • мясо цыплят;
  • натуральный мед.
Фото 2 — Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ

Подразделения таможен, которые оформляют и выдают сертификаты по перевозке (происхождению) товара EUR.1 или EUR-MED :

Фото 3 — Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ

Напомним, по итогам первого квартала 2025 года дефицит внешней торговли Украины существенно вырос и составил 8,51 млрд долларов США. Это на 3,1 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда отрицательное сальдо составило 5,4 млрд долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук