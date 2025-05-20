- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ
С начала года национальным экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1 для преференциального доступа на рынки стран-партнеров. Больше всего товаров по такому документу было направлено в Польшу, Германию и Румынию.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Что такое сертификат EUR.1?
Сертификаты происхождения формы EUR.1 выдаются таможнями Гостаможслужбы с целью поддержки экспорта товаров украинского происхождения. Наличие такого сертификата освобождает украинские товары от уплаты ввозной пошлины при импорте в страны ЕС, ЕАСТ, Черногорию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Грузии и Государства Израиль.
В 2025 году чаще всего их выдавали на экспорт товаров в такие государства:
- Польши – 16 606 шт.;
- Германии – 6 546 шт.;
- Румынии – 5 465 шт.;
- Италии – 4 081 шт.;
- Литвы – 3 247 шт.
Украинские производители получали сертификаты формы EUR.1 преимущественно на следующие товары:
- товары растительного происхождения;
- масло подсолнечное;
- сахар белый;
- мясо цыплят;
- натуральный мед.
Подразделения таможен, которые оформляют и выдают сертификаты по перевозке (происхождению) товара EUR.1 или EUR-MED :
Напомним, по итогам первого квартала 2025 года дефицит внешней торговли Украины существенно вырос и составил 8,51 млрд долларов США. Это на 3,1 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда отрицательное сальдо составило 5,4 млрд долларов.