Украина покупает больше, чем продает: торговый дефицит достиг 8,5 млрд долларов

По итогам первого квартала 2025 года дефицит внешней торговли Украины существенно вырос и достиг 8,51 млрд. долларов США. Это на 3,1 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда отрицательное сальдо составило 5,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Ключевым фактором углубления дисбаланса явилось замедление экспорта на фоне роста импорта. Так, за январь-март 2025 года Украина экспортировала товаров на 9,95 млрд долларов, что на 6,9% меньше, чем в прошлом.

Вместо этого импорт вырос до 18,47 млрд долларов — это на 14,7% больше, чем в первом квартале 2024 года.

В результате коэффициент покрытия импорта на экспорт снизился с 0,66 до 0,54, что свидетельствует о существенном углублении торгового дисбаланса.

Тенденция сохраняется и в динамике отдельных месяцев. В марте 2025 года после сезонной корректировки объем экспорта вырос на 8,6% по сравнению с февралем, а импорта — на 6,9%. Однако даже с учетом роста обоих показателей внешнеторговое сальдо оставалось отрицательным: "минус" 3,15 млрд долларов в марте против "минус" 3,0 млрд в феврале.

Украина осуществляла внешнеторговые операции со 211 странами, однако даже широкая география партнеров не смогла компенсировать структурные проблемы в торговле. Отрицательное сальдо продолжает расти — и это вызов как для торговой политики, так и для макроэкономической стабильности в целом.

Заметим, что по итогам 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины достигло 29,02 млрд. долларов. За аналогичный период в прошлом году сальдо внешней торговли также было отрицательным и составило 27,4 млрд долларов.