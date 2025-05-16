Україна купує більше, ніж продає: торговий дефіцит сягнув 8,5 млрд доларів

За підсумками першого кварталу 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі України суттєво зріс і сягнув 8,51 млрд доларів США. Це на 3,1 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли від’ємне сальдо становило 5,4 млрд доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Ключовим чинником поглиблення дисбалансу стало уповільнення експорту на тлі зростання імпорту. Так, за січень–березень 2025 року Україна експортувала товарів на 9,95 млрд доларів, що на 6,9% менше, ніж торік.

Натомість імпорт зріс до 18,47 млрд доларів — це на 14,7% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

У результаті коефіцієнт покриття імпорту експортом знизився з 0,66 до 0,54, що свідчить про суттєве поглиблення торговельного дисбалансу.

Тенденція зберігається і в динаміці окремих місяців. У березні 2025 року, після сезонного коригування, обсяг експорту зріс на 8,6% у порівнянні з лютим, а імпорту — на 6,9%. Проте навіть з урахуванням зростання обох показників, зовнішньоторговельне сальдо залишалося від’ємним: "мінус" 3,15 млрд доларів у березні проти "мінус" 3,0 млрд у лютому.

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з 211 країнами, проте навіть широка географія партнерів не змогла компенсувати структурні проблеми у торгівлі. Негативне сальдо продовжує зростати — і це виклик як для торгової політики, так і для макроекономічної стабільності загалом.

Зауважимо, що за підсумками 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 29,02 млрд доларів. За аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило 27,4 млрд доларів.