Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ

З початку року національним експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1 для преференційного доступу на ринки країн-партнерів. Найбільше товарів за таким документом було направлено до Польщі, Німеччини та Румунії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Що таке сертифікат EUR.1?

Сертифікати походження форми EUR.1 видаються митницями Держмитслужби з метою підтримки експорту товарів українського походження. Наявність такого сертифіката звільняє українські товари від сплати ввізного мита при імпорті до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Грузії та Держави Ізраїль.

У 2025 році найчастіше їх видавали на експорт товарів до таких держав:

Польщі - 16 606 шт.;

Німеччини - 6 546 шт.;

Румунії - 5 465 шт.;

Італії - 4 081 шт.;

Литви - 3 247 шт.

Українські виробники отримували сертифікати форми EUR.1 переважно на наступні товари:

товари рослинного походження;

олія соняшникова;

цукор білий;

м’ясо курчат;

натуральний мед.

Підрозділи митниць, які оформлюють та видають сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED:

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі України суттєво зріс і сягнув 8,51 млрд доларів США. Це на 3,1 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли від’ємне сальдо становило 5,4 млрд доларів.