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Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ
З початку року національним експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1 для преференційного доступу на ринки країн-партнерів. Найбільше товарів за таким документом було направлено до Польщі, Німеччини та Румунії.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.
Що таке сертифікат EUR.1?
Сертифікати походження форми EUR.1 видаються митницями Держмитслужби з метою підтримки експорту товарів українського походження. Наявність такого сертифіката звільняє українські товари від сплати ввізного мита при імпорті до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Грузії та Держави Ізраїль.
У 2025 році найчастіше їх видавали на експорт товарів до таких держав:
- Польщі - 16 606 шт.;
- Німеччини - 6 546 шт.;
- Румунії - 5 465 шт.;
- Італії - 4 081 шт.;
- Литви - 3 247 шт.
Українські виробники отримували сертифікати форми EUR.1 переважно на наступні товари:
- товари рослинного походження;
- олія соняшникова;
- цукор білий;
- м’ясо курчат;
- натуральний мед.
Підрозділи митниць, які оформлюють та видають сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED:
Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі України суттєво зріс і сягнув 8,51 млрд доларів США. Це на 3,1 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли від’ємне сальдо становило 5,4 млрд доларів.