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Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ

контейнер, кран
Сертифікати походження форми EUR.1 звільняє українські товари від сплати ввізного мита при імпорті до багатьох країн. / Freepik

З початку року національним експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1 для преференційного доступу на ринки країн-партнерів. Найбільше товарів за таким документом було направлено до Польщі, Німеччини та Румунії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Що таке сертифікат EUR.1?

Сертифікати походження форми EUR.1 видаються митницями Держмитслужби з метою підтримки експорту товарів українського походження. Наявність такого сертифіката звільняє українські товари від сплати ввізного мита при імпорті до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Грузії та Держави Ізраїль.

У 2025 році найчастіше їх видавали на експорт товарів до таких держав:

  • Польщі - 16 606 шт.; 
  • Німеччини - 6 546 шт.; 
  • Румунії - 5 465 шт.; 
  • Італії - 4 081 шт.; 
  • Литви - 3 247 шт.

Українські виробники отримували сертифікати форми EUR.1 переважно на наступні товари:

  • товари рослинного походження; 
  • олія соняшникова; 
  • цукор білий; 
  • м’ясо курчат; 
  • натуральний мед.
Фото 2 — Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ

Підрозділи митниць, які оформлюють та видають сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED:

Фото 3 — Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі України суттєво зріс і сягнув 8,51 млрд доларів США. Це на 3,1 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли від’ємне сальдо становило 5,4 млрд доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук