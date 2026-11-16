Украинское масло проигрывает в европейской цене: экспорт на 20% за месяц

В ноябре ситуация на украинском рынке сливочного масла остается сложной. Отечественным производителям все труднее реализовывать продукцию по приемлемым ценам, в то время как более дешевое европейское масло может усилить конкуренцию на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Несмотря на сложную ситуацию, украинские цены на сливочное масло пока остаются выше европейских.

Часть изготовителей компенсирует убыточность производства блочного масла благодаря увеличению продаж фасованной продукции.

Поддерживать прибыльность также помогают акционные скидки и высокие цены на обезжиренное сухое молоко — сопутствующий продукт переработки.

В то же время такая модель часто требует более дешевого сырья от мелких хозяйств и населения, что может сказываться на качестве готовой продукции.

Экспорт масла продолжает сокращаться

Украинские производители пытаются предлагать масло на внешних рынках по ценам, близким к верхнему пределу внутреннего диапазона.

Однако потенциальным импортерам все сложнее соглашаться на такие условия из-за возможности приобрести более дешевое европейское масло.

В результате экспорт блочного масла остается незначительным, а основную часть внешних поставок составляет фасованная продукция.

По итогам октября общий экспорт украинского сливочного масла сократился почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

Более половины поставок направились в Молдову. Оснований ожидать существенного увеличения экспорта до конца года пока нет.

Импорт может усилить давление на цены.

В то же время, на украинском рынке может вырасти предложение импортного масла.

Ожидается, что в ближайшее время начнут поступать партии более дешевой европейской продукции, контракты на закупку которой трейдеры могли заключить заранее.

При текущих ценах в ЕС даже с учетом растаможки и торговой наценки импортное масло может стоить дешевле средних цен украинской продукции.

Это может еще больше усложнить сбыт отечественных производителей.

Напомним, ранее в Украине уже ожидали усиления конкуренции из-за поставок более дешевого сливочного масла из ЕС.