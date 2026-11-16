Українське масло програє в ціні європейському: експорт впав на 20% за місяць

У листопаді ситуація на українському ринку вершкового масла залишається складною. Вітчизняним виробникам дедалі важче реалізовувати продукцію за прийнятними цінами, тоді як дешевше європейське масло може посилити конкуренцію на внутрішньому ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Попри складну ситуацію, українські ціни на вершкове масло поки залишаються вищими за європейські.

Частина виробників компенсує збитковість виробництва блочного масла завдяки збільшенню продажів фасованої продукції.

Підтримувати прибутковість також допомагають акційні знижки та високі ціни на сухе знежирене молоко — супутній продукт переробки.

Водночас така модель часто потребує дешевшої сировини від дрібних господарств і населення, що може позначатися на якості готової продукції.

Експорт масла продовжує скорочуватися

Українські виробники намагаються пропонувати масло на зовнішніх ринках за цінами, близькими до верхньої межі внутрішнього діапазону.

Однак потенційним імпортерам дедалі складніше погоджуватися на такі умови через можливість придбати дешевше європейське масло.

У результаті експорт блочного масла залишається незначним, а основну частину зовнішніх поставок становить фасована продукція.

За підсумками жовтня загальний експорт українського вершкового масла скоротився майже на 20% порівняно з попереднім місяцем.

Понад половину поставок спрямували до Молдови. Підстав очікувати суттєвого збільшення експорту до кінця року наразі немає.

Імпорт може посилити тиск на ціни

Водночас на українському ринку може зрости пропозиція імпортного масла.

Очікується, що найближчим часом почнуть надходити партії дешевшої європейської продукції, контракти на закупівлю якої трейдери могли укласти заздалегідь.

За поточних цін у ЄС навіть з урахуванням розмитнення та торговельної націнки імпортне масло може коштувати дешевше за середні ціни української продукції.

Це може ще більше ускладнити збут для вітчизняних виробників.

Нагадаємо, раніше в Україні вже очікували посилення конкуренції через постачання дешевшого вершкового масла з ЄС.