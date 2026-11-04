Ціни на вершкове масло стабілізувалися: що буде з цінами до кінця року

Ціни на вершкове масло в Україні наразі стабілізувалися після зниження на початку жовтня. Однак дешевий імпорт із Польщі та скорочення пропозиції молока можуть змінити ситуацію на ринку вже до кінця року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Infagro.

Ситуація з експортом та імпортом

Українські компанії не відновлюють масовий експорт вершкового масла до країн Європейського Союзу. Продажі на європейському ринку залишаються економічно невигідними для вітчизняних виробників. Невеликі обсяги продукції жирністю 82% постачають лише до Молдови та країн Кавказу.

На внутрішньому ринку очікується посилення конкуренції. Трейдери замовили партії дешевшого польського масла, яке незабаром з'явиться в українських магазинах.

Чому ціни утримуються і що зміниться взимку

У листопаді вартість масла залишатиметься на поточному рівні. Стабільності сприяють наступні фактори: достатні обсяги поточного виробництва; великі запаси продукції на складах; висока привабливість виготовлення сухого знежиреного молока, яке виробляють у комплексі з маслом.

Проте восени в Україні зменшилася пропозиція молока для промислової переробки. Як зазначають аналітики, скорочення сировини призведе до падіння обсягів випуску масла вже у листопаді. Це вичерпає складські запаси та створить умови для зростання цін у грудні перед святами.

Додатковим чинником впливу є конкуренція. Восени зросло виробництво рослинно-жирових сумішей, а виробники спредів продовжують забирати частину попиту у традиційного вершкового масла.

Раніше повідомлялося, що в Україні на ринку вершкового масла погіршується ситуація: попри зростання внутрішнього споживання, надлишки продукції залишаються значними, а обсяги виробництва суттєво не скорочуються.