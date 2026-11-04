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Цены на сливочное масло стабилизировались: как изменится его стоимость к концу года

сливочное масло
Масло в Украине пока не будет дорожать / Freepik

Цены на сливочное масло в Украине стабилизировались после снижения в начале октября. Однако дешевый импорт из Польши и сокращение предложения молока могут изменить ситуацию на рынке уже к концу года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Infagro.

Ситуация с экспортом и импортом

Украинские компании не возобновляют массовый экспорт сливочного масла в страны Европейского Союза. Продажи на европейском рынке остаются экономически невыгодными для отечественных производителей. Небольшие объемы продукции жирностью 82% поставляют только в Молдову и страны Кавказа.

На внутреннем рынке ожидается усиление конкуренции. Трейдеры заказали партии более дешевого польского масла, которое вскоре появится в украинских магазинах.

Почему цены удерживаются и что изменится зимой

В ноябре стоимость масла будет оставаться на текущем уровне. Стабильности способствуют следующие причины: достаточные размеры текущего производства; большие запасы продукции на складах; высокая привлекательность изготовления сухого обезжиренного молока, производимого в комплексе с маслом.

Однако осенью в Украине снизилось предложение молока для промышленной переработки. Как отмечают аналитики, сокращение сырья приведет к падению объемов выпуска масла уже в ноябре. Это исчерпает складские запасы и создаст условия для роста цен в декабре перед праздниками.

Дополнительным фактором влияния является конкуренция. Осенью выросло производство растительно-жировых смесей, а производители спредов продолжают забирать часть спроса у традиционного сливочного масла.

Ранее сообщалось, что в Украине на рынке сливочного масла ухудшается ситуация : несмотря на рост внутреннего потребления излишки продукции остаются значительными, а объемы производства существенно не сокращаются.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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