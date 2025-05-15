Украину ожидает сокращение населения до 32 млн и доминирование пожилых людей — исследование KSE

KSE Institute презентовал комплексное исследование "Ukraine Human Capital Chartbook", глубоко анализирующее влияние демографических изменений, ситуации на рынке труда и интеграции уязвимых групп на будущее. К 2050 году численность населения Украины может достичь критически низкого уровня в 32 миллиона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз KSE Institute.

Критическое сокращение населения и старение нации

Согласно прогнозам аналитиков института, если не будут приняты активные политические меры, население Украины может сократиться до критической отметки в 32 миллиона человек уже к 2050 году (по оценкам ООН).

KSE ожидает, что начиная с 2070 года количество пожилых людей (60+) впервые превысит численность трудоспособного населения (18-59 лет) – 11,1 млн против 10,9 млн. Такой критический уровень старения нации создаст значительное давление на системы здравоохранения, социального обеспечения и пенсий. Аналитики KSE Institute отмечают, что для поддержания уровня жизни крайне важно усиление инклюзии и активное привлечение к рынку труда уязвимых групп населения и пенсионеров.

Интеграция ветеранов

По прогнозам аналитиков, к концу боевых действий, которые допускаются в конце 2025 года, доля ветеранов и их семей, нуждающихся в особом внимании к вопросам здоровья и реинтеграции, возрастет до 15% всего населения – это 4-5 миллионов человек. При этом более 60% ветеранов будут моложе 40 лет, что требует переосмысления ветеранской политики с акцентом на интеграцию молодых ветеранов в гражданскую жизнь.

Возможности для людей с инвалидностью на рынке труда

Война также привела к росту числа людей с инвалидностью, из которых около 40% из которых имеют 3 группу инвалидности и не нуждаются в специальной адаптации рабочего места. Это определяет перспективы партнерства государства и бизнеса для лучшей интеграции этой группы в экономическую жизнь страны. Исследование указывает, что на сегодняшний день только около 16% трудоспособных людей с инвалидностью привлечены к рынку труда, и только 16% вакансий адаптированы или обозначены как доступные для них. Услугами по обучению и трудоустройству в 2024 воспользовались всего 6% людей с инвалидностью.

Поддержка ВПЛ

Не менее важен вопрос повышения экономической активности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в настоящее время составляют около 12% населения (более 4,6 млн). Для более эффективной реинтеграции и адресной помощи необходимо обновить реестры ВПЛ, поскольку фактическое их количество меньше. Низкий уровень обращений безработных ВПЛ к центрам занятости в 2024 году (только 7%) свидетельствует о необходимости улучшения доступности, коммуникации и доверия к государственным услугам.

Ситуация на рынке труда

Согласно исследованию, ситуация на рынке труда вызывает значительную обеспокоенность и требует пересмотра подходов к послевоенному восстановлению. 63% предприятий в 2024 году сообщили о сложностях с подбором персонала. Преимущественно – квалифицированная рабочая сила. Единственный сектор, где происходит рост занятости – государственное управление и оборона. Количество работников в нем достигло 2,6 млн, что составляет 23,8% занятого населения и объясняется масштабной мобилизацией в Вооруженные силы.

В других секторах экономики занятость сокращается. Быстрее всего – в промышленных отраслях (горнодобывающая и перерабатывающая) – на 37%, медленнее – в социальной сфере (образование, здравоохранение) – 11%.

Напомним, что согласно отчету Ukraine Macroeconomic Handbook за апрель 2025 года, аналитики KSE отмечают стабильную макроэкономическую ситуацию в Украине, которая стала возможной благодаря адаптивности экономики, взвешенной политике правительства и масштабной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.