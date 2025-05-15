Україну очікує скорочення населення до 32 млн та домінування літніх людей - дослідження KSE

KSE Institute презентував комплексне дослідження "Ukraine Human Capital Chartbook", яке глибоко аналізує вплив демографічних змін, ситуації на ринку праці та інтеграції вразливих груп на майбутнє. До 2050 року чисельність населення України може сягнути критично низького рівня в 32 мільйони.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз KSE Institute

Критичне скорочення населення та старіння нації

Згідно з прогнозами аналітиків інституту, якщо не буде вжито активних політичних заходів, населення України може скоротитися до критичної позначки у 32 мільйони осіб вже до 2050 року (за оцінками ООН).

KSE очікує, що починаючи з 2070 року кількість людей похилого віку (60+) вперше перевищить чисельність працездатного населення (18-59 років) – 11,1 млн проти 10,9 млн. Такий критичний рівень старіння нації створить значний тиск на системи охорони здоров’я, соціального забезпечення та пенсійну систему. Аналітики KSE Institute наголошують, що для підтримання рівня життя вкрай важливим є посилення інклюзії та активне залучення до ринку праці вразливих груп населення та пенсіонерів.

Інтеграція ветеранів

За прогнозами аналітиків, до кінця бойових дій, що припускаються наприкінці 2025 року, частка ветеранів та їхніх сімей, які потребуватимуть особливої уваги до питань здоров’я та реінтеграції, зросте до 15% всього населення – це 4-5 мільйонів осіб. При цьому понад 60% ветеранів будуть молодше 40 років, що вимагає переосмислення ветеранської політики з акцентом на інтеграцію молодих ветеранів у цивільне життя.

Можливості для людей з інвалідністю на ринку праці

Війна також призвела до зростання кількості людей з інвалідністю, з яких близько 40% з яких мають 3 групу інвалідності та не потребують спеціальної адаптації робочого місця. Це окреслює перспективи партнерства держави та бізнесу для кращої інтеграції цієї групи в економічне життя країни. Дослідження вказує, що на сьогодні лише близько 16% працездатних людей з інвалідністю залучені до ринку праці, і лише 16% вакансій є адаптованими або позначені як доступні для них. Послугами з навчання і працевлаштування у 2024-му скористались всього 6% людей з інвалідністю.

Підтримка ВПО

Не менш важливим є питання підвищення економічної активності внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які наразі становлять близько 12% населення (понад 4,6 млн). Для ефективнішої реінтеграції та адресної допомоги необхідно оновити реєстри ВПО, оскільки фактична їх кількість є меншою. Низький рівень звернень безробітних ВПО до центрів зайнятості у 2024 році (лише 7%) свідчить про необхідність покращення доступності, комунікації та довіри до державних послуг.

Ситуація на ринку праці

Згідно з дослідженням, ситуація на ринку праці викликає значне занепокоєння і вимагає перегляду підходів до післявоєнного відновлення. 63% підприємств у 2024 році повідомили про труднощі з підбором персоналу. Переважно – кваліфікованої робочої сили. Єдиний сектор, де наразі відбувається зростання зайнятості – державне управління та оборона. Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн. Що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил.

В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше – у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) – на 37%, повільніше – у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) – 11%.

Нагадаємо, що згідно зі звітом Ukraine Macroeconomic Handbook за квітень 2025 року, аналітики KSE відзначають стабільну макроекономічну ситуацію в Україні, яка стала можливою завдяки адаптивності економіки, виваженій політиці уряду та масштабній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів.