"Укрэнерго" получит 84 млн евро от Словакии на восстановление инфраструктуры

Словакия выразила готовность предоставить около 84 миллионов евро в виде кредитов и грантов для реализации проектов восстановления и развития инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам директора по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олега Павленко, речь идет о строительстве новой высоковольтной линии в регионе, сильно пострадавшем от российских обстрелов, строительстве новой подстанции компании и реконструкции уже существующей.

Воплощение каждой из указанных инициатив для системного оператора очень важно, реализация этих мероприятий существенно усилит устойчивость украинской энергосистемы.

Руководители "Укрэнерго" обсудили реализацию совместных проектов и возможное участие словацкого бизнеса в восстановлении энергетического сектора Украины с представителями правительства Словакии. Речь шла о привлечении инфраструктурных инвестиций в рамках европейской программы поддержки Украины Ukraine Facility.

Реализация проектов по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры при поддержке словацких партнеров будет осуществляться при администрировании Экспортно-импортного банка Словацкой Республики и Словацкой организации по развитию при содействии правительства страны.

Напомним, Япония и Швеция профинансировали покупку трех автотрансформаторов для НЭК "Укрэнерго" при содействии Программы развития ООН в Украине. Автотрансформаторы изменяют класс напряжения при передаче электроэнергии от электростанций в распределительные сети. Их изготовление занимает от нескольких месяцев до года.