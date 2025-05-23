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"Укренерго" отримає 84 млн євро від Словаччини на відновлення інфраструктури

НЕК "Укренерго"
"Укренерго" отримає 84 млн євро від Словаччини

Словаччина висловила готовність надати близько 84 мільйони євро у вигляді кредитів та грантів для реалізації проєктів відновлення та розвитку інфраструктурних об'єктів НЕК "Укренерго".

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами директора з інвестицій НЕК "Укренерго" Олега Павленка, йдеться про будівництво нової високовольтної лінії у регіоні, що сильно постраждав від російських обстрілів, будівництво нової підстанції компанії та реконструкцію вже існуючої.

Втілення кожної з означених ініціатив для системного оператора є дуже важливим, реалізація цих заходів суттєво посилить стійкість української енергосистеми.

Зазначається, що керівники "Укренерго" обговорили реалізацію спільних проєктів та можливу участь словацького бізнесу у відновленні енергетичного сектору України з представниками уряду Словаччини. Зокрема, йшлося про залучення інфраструктурних інвестицій в рамках європейської програми підтримки України Ukraine Facility.

Реалізація проєктів з відбудови української енергетичної інфраструктури за підтримки словацьких партнерів відбуватиметься за адміністрування Експортно-імпортного банку Словацької Республіки та Словацької організації з розвитку за сприяння уряду країни.

Нагадаємо, Японія та Швеція профінансували купівлю трьох автотрансформаторів для НЕК “Укренерго” за сприяння Програми розвитку ООН в Україні. Автотрансформатори змінюють клас напруги під час передачі електроенергії від електростанцій до розподільчих мереж. Їхнє виготовлення займає від кількох місяців до року.   

Автор:
Тетяна Бесараб