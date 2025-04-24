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Укргазбанк сообщает о технических сбоях из-за ночной атаки: что известно
Из-за ночной вражеской атаки России на территорию Украины часть сервисов Укргазбанка временно недоступна.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Что известно о техническом сбое в работе
В банке сообщают, что возможны временные перебои в работе:
- терминалов;
- банкоматов;
- мобильного приложения;
- системы "Клиент-банк".
Также могут быть недоступны операции по картам.
Отмечается, что о возобновлении работы будет поставлено в известность дополнительно.
"Спасибо за понимание. Специалисты нашего банка прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления", — говорится в сообщении.
Обновлено 13.58: В банке сообщают, что большинство сервисов и услуг уже работают в обычном режиме. В то же время возможны временные сбои в отдельных операциях с платежными картами.
Специалисты работают над полным возобновлением стабильной работы систем.
Атака РФ на Украину
В ночь на 24 апреля Россия совершила новую массированную комбинированную атаку на Украину, использовав различные виды вооружения, в частности, крылатые ракеты, дроны-камикадзе и баллистические ракеты. Основными целями стали мирные города и гражданская инфраструктура.
Согласно информации ГСЧС, спасатели ликвидировали около 40 очагов возгорания в девяти регионах страны. Под обстрелы оказались Киев и Киевская область, а также Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.