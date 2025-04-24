Укргазбанк повідомляє про технічні збої через нічну атаку: що відомо

Через нічну ворожу атаку Росії на територію України частина сервісів Укргазбанку тимчасово недоступна.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Що відомо про технічний збій в роботі

У банку повідомляють, що можливі тимчасові перебої в роботі:

терміналів;

банкоматів;

мобільного застосунку;

системи "Клієнт-Банк".

Також можуть бути недоступні операції по картках.

Наголошується, що про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

"Дякуємо за розуміння. Фахівці нашого банку докладають максимальних зусиль для найшвидшого відновлення", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 13.58: У банку повідомляють, що більшість сервісів і послуг вже працюють у звичному режимі. Водночас можливі тимчасові збої в окремих операціях з платіжними картками.

Фахівці працюють над повним відновленням стабільної роботи систем.

Атака РФ на Україну

У ніч на 24 квітня Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на Україну, використавши різні види озброєння, зокрема крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети. Основними цілями стали мирні міста та цивільна інфраструктура.

Згідно з інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували близько 40 осередків займання в дев’яти регіонах країни. Під обстріли потрапили Київ та Київська область, а також Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.