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Укргазбанк повідомляє про технічні збої через нічну атаку: що відомо

Укргазбанк
Частина сервісів Укргазбанку наразі не працює.

Через нічну ворожу атаку Росії на територію України частина сервісів Укргазбанку тимчасово недоступна.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Що відомо про технічний збій в роботі

У банку повідомляють, що можливі тимчасові перебої в роботі:

  • терміналів; 
  • банкоматів; 
  • мобільного застосунку; 
  • системи "Клієнт-Банк".

Також можуть бути недоступні операції по картках.

Наголошується, що про відновлення роботи буде повідомлено додатково.  

"Дякуємо за розуміння. Фахівці нашого банку докладають максимальних зусиль для найшвидшого відновлення", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 13.58: У банку повідомляють, що більшість сервісів і послуг вже працюють у звичному режимі. Водночас можливі тимчасові збої в окремих операціях з платіжними картками.

Фахівці працюють над повним відновленням стабільної роботи систем.

Атака РФ на Україну

У ніч на 24 квітня Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на Україну, використавши різні види озброєння, зокрема крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети. Основними цілями стали мирні міста та цивільна інфраструктура.

Згідно з інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували близько 40 осередків займання в дев’яти регіонах країни. Під обстріли потрапили Київ та Київська область, а також Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.

Автор:
Ольга Опенько