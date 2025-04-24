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Укргазбанк повідомляє про технічні збої через нічну атаку: що відомо
Через нічну ворожу атаку Росії на територію України частина сервісів Укргазбанку тимчасово недоступна.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Що відомо про технічний збій в роботі
У банку повідомляють, що можливі тимчасові перебої в роботі:
- терміналів;
- банкоматів;
- мобільного застосунку;
- системи "Клієнт-Банк".
Також можуть бути недоступні операції по картках.
Наголошується, що про відновлення роботи буде повідомлено додатково.
"Дякуємо за розуміння. Фахівці нашого банку докладають максимальних зусиль для найшвидшого відновлення", - йдеться в повідомленні.
Оновлено 13.58: У банку повідомляють, що більшість сервісів і послуг вже працюють у звичному режимі. Водночас можливі тимчасові збої в окремих операціях з платіжними картками.
Фахівці працюють над повним відновленням стабільної роботи систем.
Атака РФ на Україну
У ніч на 24 квітня Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на Україну, використавши різні види озброєння, зокрема крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети. Основними цілями стали мирні міста та цивільна інфраструктура.
Згідно з інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували близько 40 осередків займання в дев’яти регіонах країни. Під обстріли потрапили Київ та Київська область, а також Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.