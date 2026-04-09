UKRNAFTA, МХП и Евгений Клопотенко запускают линейку готовых блюд на АЗК: меню и старт продаж

Сеть АЗК UKRNAFTA, компания МХП и шеф-повар Евгений Клопотенко начинают проект "Рухай українське". Это линейка готовых порционных блюд под брендом "Секреты Шефа", адаптированная для потребления в дороге.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба UKRNAFTA.

Этапы запуска и масштабирования

На первом этапе, который стартует 15 апреля, продукция появится более чем на 200 заправочных комплексах. В дальнейшем проект планируется расширить на большинство АЗК сети, насчитывающей около 700 объектов.

Богдан Кукура, глава правления АО "Укрнафта", отметил: "Для UKRNAFTA этот проект является частью системной трансформации сети и развития клиентского сервиса... появление готовой пищи – это не расширение ассортимента, а логический этап развития формата АЗК".

Модель сотрудничества и производства

Проект реализуется по трехсторонней модели: Евгений Клопотенко разработал рецептуры; МХП отвечает за индустриализацию рецептов, контроль качества, упаковку и логистику; UKRNAFTA обеспечивает точки продаж и интеграции продукта в операционную модель заправок.

Блюда поставляются в формате frozen-ready. Это означает, что продукт приходит на АЗК в замороженном виде и разогревается перед выдачей клиенту. Такая технология позволяет сохранять стабильность вкуса и безопасности продукции в разных регионах страны.

Меню и состав блюд

В меню представлены позиции, основанные на украинских вкусах: борщ, банош с грибами, брынзой и шкварками, гречка с грибами и шкварками, суп с курицей, блины в панировке с курицей и грибами.

Евгений Клопотенко объясняет выбор блюд так: "Моя идея в этом проекте - сделать выбор украинского привычным и доступным там, где люди "едят на автомате"... украинская кухня должна не консервироваться, а жить и развиваться вместе с нами".

О партнерах

АО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, осуществляющая полный цикл деятельности в сфере добычи: разведку, добычу нефти и газа, предоставление нефтепромышленных сервисных услуг, а также управление крупнейшей сетью автозаправочных комплексов в Украине UKRNAFTA .

Сеть АЗК насчитывает около 700 АЗК и входит в топ-3 по объемам реализации горючего. Под брендом UKRNAFTA консолидированы сети, ранее работавшие под брендами Glusco, Shell и U.Go.

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий с производственными мощностями в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Объединяет более 38 тысяч работников в Украине и за границей. Компания экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Компания развивает более 15 брендов, среди которых еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Евгений Клопотенко – шеф-повар, креативный предприниматель, общественный активист и исследователь украинской кухни. Евгений является совладельцем гастрохолдинга «Иначе», который объединяет четыре заведения в Киеве и Львове. Является основателем брендов "100ЛЕТ", "100ШОП", MAKITRA и "Муза".

Ранее сообщалось, что частью реформы по улучшению качества питания военных станет проект "Готовим к бою", который запускает Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко.