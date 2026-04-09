UKRNAFTA, МХП та Євген Клопотенко запускають лінійку готових страв на АЗК: меню та старт продажів

Мережа АЗК UKRNAFTA, компанія МХП та шеф-кухар Євген Клопотенко розпочинають проєкт "Рухай українське". Це лінійка порційних готових страв під брендом "Секрети Шефа", адаптована для споживання в дорозі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба UKRNAFTA.

Етапи запуску та масштабування

На першому етапі, який стартує 15 квітня, продукція з'явиться на понад 200 заправних комплексах. Надалі проєкт планують розширити на більшість АЗК мережі, яка налічує близько 700 об'єктів.

Богдан Кукура, голова правління АТ "Укрнафта", зазначив: "Для UKRNAFTA цей проєкт є частиною системної трансформації мережі та розвитку клієнтського сервісу... поява готової їжі – це не розширення асортименту, а логічний етап розвитку формату АЗК".

Модель співпраці та виробництва

Проєкт реалізується за тристоронньою моделлю: Євген Клопотенко розробив рецептури; МХП відповідає за індустріалізацію рецептів, контроль якості, пакування та логістику; UKRNAFTA забезпечує точки продажу та інтеграцію продукту в операційну модель заправок.

Страви постачаються у форматі frozen-ready. Це означає, що продукт приходить на АЗК у замороженому вигляді та розігрівається безпосередньо перед видачею клієнту. Така технологія дозволяє зберігати стабільність смаку та безпеку продукції в різних регіонах країни.

Меню та склад страв

У меню представлені позиції, що базуються на українських смаках: борщ, банош з грибами, бринзою та шкварками, гречка з грибами та шкварками, суп із куркою, млинці у паніровці з куркою та грибами.

Євген Клопотенко пояснює вибір страв так: "Моя ідея в цьому проєкті — зробити вибір українського звичним і доступним там, де люди "їдять на автоматі"... українська кухня має не консервуватися, а жити і розвиватися разом із нами".

Про партнерів

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Мережа АЗК налічує майже 700 АЗК та входить до топ-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій із виробничими потужностями в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном. Компанія експортує продукцію в понад 70 країн світу. Компанія розвиває понад 15 брендів, серед яких їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Євген Клопотенко – шеф-кухар, креативний підприємець, громадський активіст та дослідник української кухні. Євген є співвласником гастрохолдингу «Інакші», який об'єднує чотири заклади у Києві та Львові. Є засновником брендів "100РОКІВ", "100ШОП", MAKITRA та "Муза".

Раніше повідомлялося, що частиною реформи з покращення якості харчування військових стане проєкт "Готуємо до бою", який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони разом з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.