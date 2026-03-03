Запланована подія 2

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розроблятиме рецепти для ЗСУ: про що йдеться

Євген Клопотенко
Євген Клопотенко та очільник АОЗ Арсен Жумаділов. Фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

Частиною реформи з покращення якості харчування військових стане проєкт "Готуємо до бою", який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони разом з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зауважують, що більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їх роботи не існує.

Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей.

Ключовим продуктом "Готуємо до бою" має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.

У Міноборони повідомляють, що "Готуємо до бою" реалізується у співпраці з ГО "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об’єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування.

"Вірю, що разом ми зможемо залучити до процесу якомога більше професіоналів. Бо ті, хто боронять країну, заслуговують на смачну їжу", - написав Клопотенко.

Євген Клопотенко — провідний український шеф-кухар, ресторатор та громадський активіст, відомий своєю роботою з популяризації української кухні у світі та реформуванням шкільного харчування

Нагадаємо, у ЗСУ розпочали тестування програми "Управління процесами продовольчої служби" (СКП УППС). Новий цифровий інструмент зробить харчування солдатів якіснішим, а облік продуктів — прозорим.

Автор:
Світлана Манько