Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,22

+0,15

EUR

49,65

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,09

49,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Облік, заявки, меню: в ЗСУ впроваджують нову програму для управління продовольчим забезпеченням

харчування в ЗСУ, їжа
В ЗСУ автоматизують роботу з продовольчим забезпеченням / Міноборони

У Збройних Силах розпочали тестування програми "Управління процесами продовольчої служби" (СКП УППС). Новий цифровий інструмент зробить харчування солдатів якіснішим, а облік продуктів — прозорим.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що це за програма?

Програма СКП УППС — це не просто база даних, а повноцінний асистент для військових логістів. Тепер у реальному часі можна:

  • контролювати залишки продуктів на складах підрозділів; 
  • формувати заявки на постачання їжі в кілька кліків; 
  • складати збалансоване меню для бійців; 
  • автоматично генерувати звіти, на які раніше витрачалися години робочого часу.

Чому це важливо для армії?

Головні користувачі програми — начальники продслужб. Саме від їхньої швидкості та точності залежить, чи вчасно отримає обід боєць на передовій. Система мінімізує людський фактор та помилки в розрахунках.

Зараз програму перевіряють за світовими стандартами валідації. Це гарантує, що софт не підведе в бойових умовах. За словами заступниці міністра оборони Оксани Ферчук, ця програма стане частиною єдиної цифрової екосистеми логістики, де всі процеси — від заводу-виробника до тарілки солдата — будуть як на долоні.

Розробкою займалися безпосередньо військовослужбовці з Центру масштабування технологічних рішень. Це означає, що програма створена тими, хто розуміє потреби армії зсередини.

Після фінальних перевірок цифрову екосистему впровадять у кожній військовій частині. Надалі такий підхід до валідації планують масштабувати й на інші програми та інформаційні системи. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2026 році продовжить розбудову системи державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу. У 2025 році вже запрацювали центральне управління контролю якості речового майна та управління безпечності харчових продуктів. У 2026 році планується покласти більшу відповідальність на виробників щодо гарантування якості продукції.

Автор:
Тетяна Ковальчук