Облік, заявки, меню: в ЗСУ впроваджують нову програму для управління продовольчим забезпеченням

У Збройних Силах розпочали тестування програми "Управління процесами продовольчої служби" (СКП УППС). Новий цифровий інструмент зробить харчування солдатів якіснішим, а облік продуктів — прозорим.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що це за програма?

Програма СКП УППС — це не просто база даних, а повноцінний асистент для військових логістів. Тепер у реальному часі можна:

контролювати залишки продуктів на складах підрозділів;

формувати заявки на постачання їжі в кілька кліків;

складати збалансоване меню для бійців;

автоматично генерувати звіти, на які раніше витрачалися години робочого часу.

Чому це важливо для армії?

Головні користувачі програми — начальники продслужб. Саме від їхньої швидкості та точності залежить, чи вчасно отримає обід боєць на передовій. Система мінімізує людський фактор та помилки в розрахунках.

Зараз програму перевіряють за світовими стандартами валідації. Це гарантує, що софт не підведе в бойових умовах. За словами заступниці міністра оборони Оксани Ферчук, ця програма стане частиною єдиної цифрової екосистеми логістики, де всі процеси — від заводу-виробника до тарілки солдата — будуть як на долоні.

Розробкою займалися безпосередньо військовослужбовці з Центру масштабування технологічних рішень. Це означає, що програма створена тими, хто розуміє потреби армії зсередини.

Після фінальних перевірок цифрову екосистему впровадять у кожній військовій частині. Надалі такий підхід до валідації планують масштабувати й на інші програми та інформаційні системи.

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2026 році продовжить розбудову системи державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу. У 2025 році вже запрацювали центральне управління контролю якості речового майна та управління безпечності харчових продуктів. У 2026 році планується покласти більшу відповідальність на виробників щодо гарантування якості продукції.