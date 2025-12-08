Запланована подія 2

Міноборони посилює контроль якості продукції для армії у 2026 році

міноборони
Бронежилети та харчі для ЗСУ проходитимуть жорсткішу сертифікацію / Міноборони

Міністерство оборони України у 2026 році продовжить розбудову системи державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу та розширить перелік товарів, які підлягатимуть обов’язковій сертифікації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

За словами виконавчого директора ДП Міноборони "Державний оператор тилу" Андрія Созанського, у 2025 році вже запрацювали центральне управління контролю якості речового майна та управління безпечності харчових продуктів. У 2026 році планується покласти більшу відповідальність на виробників щодо гарантування якості продукції.

Наразі триває приведення нормативно-правових актів у відповідність, аби з 2026 року система державного гарантування якості почала працювати повноцінно. Окремий акцент роблять на сертифікації виробництв за міжнародним стандартом ISO 9001.

У межах першої хвилі перевірок експерти насамперед планують перевіряти підприємства, які виготовляють засоби індивідуального захисту – бронежилети та шоломи.

Також розширять перелік продуктів харчування, що підлягатимуть обов’язковому контролю якості. Наразі перевірки здійснюються щодо тушкованки, масла та сиру. З другого півріччя 2025 року ДОТ співпрацює з Держпродспоживслужба, залучаючи її лабораторії до сертифікації молочної продукції.

Як повідомлялося, Державний оператор тилу уже розпочав оголошення перших позицій речового майна для ЗСУ на 2026 рік – зокрема головних уборів, літнього та зимового взуття, елементів обмундирування і засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, 1 грудня “Державний оператор тилу" розпочав закупівлі речового майна для 2026 року, оголосивши перші позиції потреби. Серед них – головні убори, літнє та зимове взуття, елементи обмундирування та засоби індивідуального захисту.

Автор:
Тетяна Гойденко