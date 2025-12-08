Запланована подія 2

Минобороны ужесточает контроль качества продукции для армии в 2026 году

Бронежилеты и продукты для ВСУ будут проходить более жесткую сертификацию / Минобороны

Министерство обороны Украины в 2026 году продолжит развитие системы государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса и расширит перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

По словам исполнительного директора ГП Минобороны "Государственный оператор тыла" Андрея Созанского, в 2025 году уже заработали центральное управление по контролю качества вещевого имущества и управление безопасности пищевых продуктов. В 2026 году планируется возложить большую ответственность на производителей по обеспечению качества продукции.

В настоящее время продолжается приведение нормативно-правовых актов в соответствие с тем, чтобы с 2026 года система государственного гарантирования качества начала работать полноценно. Отдельный акцент делается на сертификации производств по международному стандарту ISO 9001.

В рамках первой волны проверок эксперты в первую очередь планируют проверять предприятия, производящие средства индивидуальной защиты – бронежилеты и шлемы.

Также расширят список продуктов питания, подлежащих обязательному контролю качества. В настоящее время проверки проводятся по тушкованке, маслу и сыру. Со второго полугодия 2025 года ДОТ сотрудничает с Госпродслужбами, привлекая ее лаборатории к сертификации молочной продукции.

Как сообщалось, Государственный оператор тыла уже приступил к оглашению первых позиций вещевого имущества для ВСУ на 2026 год – в частности головных уборов, летней и зимней обуви, элементов обмундирования и средств индивидуальной защиты.

Напомним, 1 декабря "Государственный оператор тыла" приступил к закупке вещевого имущества для 2026 года, объявив первые позиции потребности. Среди них – головные уборы, летняя и зимняя обувь, элементы обмундирования и средства индивидуальной защиты.

Автор:
Татьяна Гойденко