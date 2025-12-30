Учет, заявки, меню: в ВСУ внедряют новую программу для управления продовольственным обеспечением

В Вооруженных Силах приступили к тестированию программы "Управление процессами продовольственной службы" (СКП УППС). Новый цифровой инструмент сделает питание солдат более качественным, а учет продуктов — прозрачным.

Как пишет Delo . , об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что это за программа?

Программа СКП УППС – это не просто база данных, а полноценный ассистент для военных логистов. Теперь в реальном времени можно:

контролировать остатки продуктов на складах подразделений;

формировать заявки на поставку пищи в несколько кликов;

составлять сбалансированное меню для бойцов;

автоматически генерировать отчеты, на которые раньше уходили часы рабочего времени.

Почему это важно для армии?

Главные пользователи программы – начальники продслужб. Именно от их скорости и точности зависит, вовремя получит ли обед боец на передовой. Система минимизирует человеческий фактор и ошибки в расчетах.

Сейчас программу проверяют по мировым стандартам валидации. Это гарантирует, что программа не подведет в боевых условиях. По словам заместителя министра обороны Оксаны Ферчук, эта программа станет частью единой цифровой экосистемы логистики, где все процессы от завода-производителя до тарелки солдата будут как на ладони.

Разработкой занимались непосредственно военнослужащие из Центра масштабирования технологических решений. Это означает, что программа создана теми, кто понимает армию изнутри.

После финальных проверок цифровая экосистема будет внедрена в каждой воинской части. В дальнейшем такой подход к валидации планируется масштабировать и на другие программы и информационные системы.

Напомним, Министерство обороны Украины в 2026 году продолжит развитие системы государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса . В 2025 году уже заработали центральное управление контроля качества вещевого имущества и управление безопасностью пищевых продуктов. В 2026 году планируется возложить большую ответственность на производителей по обеспечению качества продукции.