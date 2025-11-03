На закупки питания для ВСУ потратят 37 млрд грн

Агентство "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины объявило закупки пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины на 2026 год. Общая ожидаемая стоимость составляет около 37 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что это впервые, когда ГОТ осуществляет закупки питания на весь год. Ранее закупки производились отдельно для каждого полугодия.

Минобороны объясняет, что новый подход обеспечит непрерывную поставку питания военным частям, стабильные условия для работы поставщиков и возможность заблаговременного планирования производства.

Кроме того, в новых договорах будут сохранены условия усиленного контроля качества, в частности по поставкам молочной продукции, чтобы предотвратить случаи фальсификации.

Также продолжает действовать региональная стратегия обеспечения, уже доказавшая свою эффективность в предыдущем периоде.

По этой модели поставщик закрепляется за определенным регионом (областью), что позволяет удобно управлять логистикой, оперативностью поставок и быстро реагировать на возможные изменения.

Минобороны сообщает, что по состоянию на конец октября 2025 года:

отгружено более 599 млн. кг продукции;

доставлено более 249 млн. л питьевой воды;

обработано более 85 000 заявок от воинских частей.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.