На закупівлі харчування для ЗСУ витратять 37 млрд грн

Агенція "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України оголосила закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на 2026 рік. Загальна очікувана вартість становить приблизно 37 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що це вперше, коли ДОТ здійснює закупівлі харчування одразу на весь рік. Раніше закупівлі здійснювалися окремо для кожного півріччя.

Міноборони пояснює, що новий підхід забезпечить безперервне постачання харчування військовим частинам, стабільні умови для роботи постачальників і можливість завчасного планування виробництва.

Крім того, у нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, аби запобігти випадкам фальсифікації.

Також продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення, яка вже довела свою ефективність у попередньому періоді.

За цією моделлю постачальник закріплюється за певним регіоном (областю), що дозволяє зручно керувати логістикою, оперативністю поставок та швидко реагувати на можливі зміни.

Міноборони повідомляє, що станом на кінець жовтня 2025 року:

відвантажено понад 599 млн кг продукції;

доставлено понад 249 млн л питної води;

опрацьовано понад 85 000 заявок від військових частин.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.