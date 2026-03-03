Запланована подія 2

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко будет разрабатывать рецепты для ВСУ: о чем идет речь

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко и глава АОЗ Арсен Жумадилов. Фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

Частью реформы по улучшению качества питания военных станет проект "Готовим к бою", который запускает Агентство оборонных закупок ГОТ Министерства обороны вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

В ведомстве отмечают, что у большинства военных поваров нет профильного образования, а четко выписанных алгоритмов их работы не существует.

Даже если продукты доставлены в срок и соответствуют стандартам, результат на кухне может отличаться в зависимости от условий, оборудования и опыта людей.

Ключевым продуктом "Готовим к бою" должен стать практический сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях.

В Минобороны сообщают, что "Готовим к бою" реализуется в сотрудничестве с ОО "Культ Фуд" шеф-повара Евгения Клопотенко, что поможет объединить и систематизировать опыт подразделений по организации питания.

"Верю, что вместе мы сможем привлечь к процессу как можно больше профессионалов. Потому что те, кто защищают страну, заслуживают вкусной пищи", - написал Клопотенко.

Евгений Клопотенко – ведущий украинский шеф-повар, ресторатор и общественный активист, известный своей работой по популяризации украинской кухни в мире и реформированием школьного питания

Напомним, в ВСУ приступили к тестированию программы "Управление процессами продовольственной службы" (СКП УППС). Новый цифровой инструмент сделает питание солдат более качественным, а учет продуктов — прозрачным.

Автор:
Светлана Манько