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Новости
Дата публикации

"Укрпочта" открыла 11 новых отделений в селах четырех областей: где работают

Почтомат Укрпочты
Укрпочта запустила внутренние почтоматы в Одессе и еще трех городах Украины / Укрпочта

"Укрпочта" этой осенью открыла 11 новых стационарных отделений в селах Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей. Компания планирует расширять проект и в других регионах, если есть достаточный спрос на услуги, персонал и поддержка местных общин.

Как пишет Dilo, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Отделения открывают там, где есть спрос

По его словам, решение о формате работы почтовых отделений компания принимает с учетом объемов бизнеса, наличия работников и сотрудничества с местными общинами.

Новые стационарные отделения открывают в селах с населением более 1200 человек. Среди основных условий – рост количества жителей, увеличение спроса на почтовые услуги, поддержка общества и возможность сформировать команду работников.

Проект по открытию новых сельских отделений находится на стартовом этапе. В Укрпочте планируется распространить его на другие регионы, за исключением приграничных и прифронтовых территорий, где приоритетом остается безопасность.

В ближайшее время компания планирует открыть 12 новое отделение - в Ровенской области.

Формат работы зависит от экономики

В Укрпочте отмечают, что стационарные отделения открывают, прежде всего, там, где для этого есть достаточный объем работы. Если экономические показатели не разрешают удерживать стационарное отделение, населенные пункты продолжают обслуживать передвижные почтовые отделения.

По словам Смилянского, "Укрпочта" работает на принципах самоокупаемости и не получает финансирование из государственного бюджета. Поэтому решение о сети отделений принимают с учетом экономической целесообразности и реального спроса на услуги.

В компании также призвали общины, заинтересованные в открытии стационарного отделения, обращаться к представителям Укрпочты для проработки таких возможностей.

Напомним, "Укрпочта" не сокращала и до конца года не планирует изменять сроки бесплатного хранения посылок. В городах отправления будут и дальше сохранять без оплаты семь дней, в селах – 14 дней.

Автор:
Ольга Опенько

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