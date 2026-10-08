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Дата публікації

"Укрпошта" відкрила 11 нових відділень у селах чотирьох областей: де працюють

Поштомат Укрпошти
Укрпошта запустила внутрішні поштомати в Одесі та ще трьох містах України / Укрпошта

“Укрпошта” цієї осені відкрила 11 нових стаціонарних відділень у селах Волинської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей. Компанія планує розширювати проєкт і в інших регіонах, якщо є достатній попит на послуги, персонал та підтримка місцевих громад.

Як пише Dilo, про це  повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Відділення відкривають там, де є попит

За його словами, рішення про формат роботи поштових відділень компанія ухвалює з урахуванням обсягів бізнесу, наявності працівників та співпраці з місцевими громадами.

Нові стаціонарні відділення відкривають у селах із населенням понад 1200 людей. Серед основних умов - зростання кількості мешканців, збільшення попиту на поштові послуги, підтримка громади та можливість сформувати команду працівників.

Проєкт із відкриття нових сільських відділень наразі перебуває на стартовому етапі. В Укрпошті планують поширити його на інші регіони, за винятком прикордонних і прифронтових територій, де пріоритетом залишається безпека.

Найближчим часом компанія планує відкрити 12-те нове відділення - на Рівненщині.

Формат роботи залежить від економіки

В Укрпошті зазначають, що стаціонарні відділення відкривають насамперед там, де для цього є достатній обсяг роботи. Якщо економічні показники не дозволяють утримувати стаціонарне відділення, населені пункти продовжують обслуговувати пересувні поштові відділення.

За словами Смілянського, "Укрпошта" працює на принципах самоокупності та не отримує фінансування з державного бюджету. Тому рішення щодо мережі відділень ухвалюють з огляду на економічну доцільність і реальний попит на послуги.

У компанії також закликали громади, які зацікавлені у відкритті стаціонарного відділення, звертатися до представників Укрпошти для опрацювання таких можливостей.

Нагадаємо, "Укрпошта" не скорочувала і до кінця року не планує змінювати терміни безкоштовного зберігання посилок. У містах відправлення й надалі зберігатимуть без оплати сім днів, у селах – 14 днів.

Автор:
Ольга Опенько

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