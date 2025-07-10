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"Укрпочта" открыла временное отделение в столице Италии (ФОТО)

Укрпочта
Мобильное отделение Укрпочты из Рима отправится на фронт

“Укрпочта” презентовала модульное почтовое отделение в Риме во время Ukraine Recovery Conference 2025. Временный пункт обслуживания не только демонстрирует мобильность украинских сервисов, но и после форума будет переброшен на прифронтовую территорию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Модульное отделение "Укрпочты" в Риме

Во время проходящей в Риме международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 "Укрпочта" презентовала собственное модульное почтовое отделение. Это временное мобильное подразделение, аналогичное тем, которые работают в прифронтовых регионах Украины — в частности, в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Отделение работает в формате мобильного модуля, что позволяет быстро возобновлять работу в условиях чрезвычайных ситуаций. Обслуживает его оператор из Харькова, что подчеркивает реальность и практичность этого решения. Посетители форума могут приобрести фирменные марки "Укрпочты", которые стали популярными во всем мире.

После завершения форума модульное отделение будет перемещено на прифронтовую территорию для обслуживания населения, проживающего в зонах, пострадавших от боевых действий.

Реализацию этого проекта поддержал Европейский банк реконструкции и развития (EBRD). В компании подчеркнули, что модульное отделение в Риме является демонстрацией того, как Украина, несмотря на вызовы войны, обеспечивает непрерывную работу ключевых сервисов.

Фото 2 — "Укрпочта" открыла временное отделение в столице Италии (ФОТО)
Фото 3 — "Укрпочта" открыла временное отделение в столице Италии (ФОТО)
Фото 4 — "Укрпочта" открыла временное отделение в столице Италии (ФОТО)

Напомним, в мае 2025 года "Укрпочта" вовремя доставила 98% всех посылок по Украине. Только 2% отправлений были задержаны из-за активных боевых действий и обстрелов в Краматорске, Херсоне и Сумской области.

Автор:
Ольга Опенько