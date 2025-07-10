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"Укрпошта" відкрила тимчасове відділення в столиці Італії (ФОТО)

Укрпошта
Мобільне відділення Укрпошти з Риму вирушить на фронт

“Укрпошта” презентувала модульне поштове відділення в Римі під час Ukraine Recovery Conference 2025. Тимчасовий пункт обслуговування не лише демонструє мобільність українських сервісів, але й після форуму буде перекинутий на прифронтову територію.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Модульне відділення "Укрпошти" в Римі 

Під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025, що проходить у Римі, "Укрпошта" презентувала власне модульне поштове відділення. Це тимчасовий мобільний підрозділ, аналогічний тим, які працюють у прифронтових регіонах України — зокрема, на Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Відділення функціонує у форматі мобільного модуля, що дозволяє швидко відновлювати роботу в умовах надзвичайних ситуацій. Обслуговує його операторка з Харкова, що підкреслює реальність та практичність цього рішення. Відвідувачі форуму мають можливість придбати фірмові марки "Укрпошти", які стали популярними в усьому світі.

Після завершення форуму модульне відділення буде переміщене на прифронтову територію для обслуговування населення, яке проживає в зонах, що постраждали від бойових дій.

Реалізацію цього проєкту підтримав Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD). У компанії наголосили, що модульне відділення в Римі є демонстрацією того, як Україна, попри виклики війни, забезпечує безперервну роботу ключових сервісів.

Фото 2 — "Укрпошта" відкрила тимчасове відділення в столиці Італії (ФОТО)
Фото 3 — "Укрпошта" відкрила тимчасове відділення в столиці Італії (ФОТО)
Фото 4 — "Укрпошта" відкрила тимчасове відділення в столиці Італії (ФОТО)

Нагадаємо, у травні 2025 року "Укрпошта" вчасно доставила 98% усіх посилок по Україні. Лише 2% відправлень були затримані через активні бойові дії та обстріли в Краматорську, Херсоні та на Сумщині.

Автор:
Ольга Опенько