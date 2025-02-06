"Укрзализныця" обновит парк электровозов

Министерство развития общин и территорий и Европейский банк реконструкции и развития подписали новый договор о поддержке АО " Укрзализныця ".

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подписали договор гарантий для проекта "Обновление парка электровозов АО "Укрзализныця"".

Сообщается, что проект поможет обеспечить стабильные грузовые операции по железной дороге для сельскохозяйственного экспорта и критического импорта, а также пассажирских услуг.

"Несмотря на регулярные обстрелы, наша транспортная сеть остается основой экономики Украины и мобильности людей в нынешних непростых условиях. Соответственно, наши приоритетные проекты в этом секторе на 2025 год направлены на скорейшее восстановление поврежденной транспортной инфраструктуры, совершенствование и расширение логистических возможностей, восстановление почтовой сети, а также улучшение условий пассажирских перевозок", – отметил Кулеба.

Как отмечают в Минразвития, в сотрудничестве с ЕБРР планируется реализовать и другие приоритетные проекты:

проекты энергонезависимости общин;

проект распределенной генерации для "Укрзализныци" – обеспечение дополнительного грантового финансирования для него, а также рефинансирование евробондов на более длительный срок.

продолжение сотрудничества с "Укрпочтой": восстановление существующей сети отделений и установка новых отделений контейнерного типа для оперативного развертывания в пострадавших и деоккупированных территориях.

проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети", который является важной частью восстановления экономики и восстановления объектов дорожной инфраструктуры Украины.

Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект. Он предполагает развитие европути и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров.

Заметим, согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн.