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"Укрзализныця" обновит парк электровозов

Алексей Кулеба и Одиль Рено-Бассо.
Алексей Кулеба и Одиль Рено-Бассо. Фото: t.me/MinDevUA

Министерство развития общин и территорий и Европейский банк реконструкции и развития подписали новый договор о поддержке АО " Укрзализныця ".

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подписали договор гарантий для проекта "Обновление парка электровозов АО "Укрзализныця"".

Сообщается, что проект поможет обеспечить стабильные грузовые операции по железной дороге для сельскохозяйственного экспорта и критического импорта, а также пассажирских услуг.

"Несмотря на регулярные обстрелы, наша транспортная сеть остается основой экономики Украины и мобильности людей в нынешних непростых условиях. Соответственно, наши приоритетные проекты в этом секторе на 2025 год направлены на скорейшее восстановление поврежденной транспортной инфраструктуры, совершенствование и расширение логистических возможностей, восстановление почтовой сети, а также улучшение условий пассажирских перевозок", – отметил Кулеба.

Как отмечают в Минразвития, в сотрудничестве с ЕБРР планируется реализовать и другие приоритетные проекты:

  • проекты энергонезависимости общин;
  • проект распределенной генерации для "Укрзализныци" – обеспечение дополнительного грантового финансирования для него, а также рефинансирование евробондов на более длительный срок.
  • продолжение сотрудничества с "Укрпочтой": восстановление существующей сети отделений и установка новых отделений контейнерного типа для оперативного развертывания в пострадавших и деоккупированных территориях.
  • проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети", который является важной частью восстановления экономики и восстановления объектов дорожной инфраструктуры Украины.

Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект. Он предполагает развитие европути и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров.

Заметим, согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько