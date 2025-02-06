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"Укрзалізниця" оновить парк електровозів

Олексій Кулеба та Оділь Рено-Бассо.
Олексій Кулеба та Оділь Рено-Бассо. Фото: t.me/MinDevUA

Міністерство розвитку громад та територій і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали новий договір про підтримку АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Зазначається, що віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо підписали договір гарантій для проєкту “Оновлення парку електровозів АТ «Укрзалізниця»”.

Повідомляється, що проект допоможе забезпечити стабільні вантажні операції залізницею для сільськогосподарського експорту та критичного імпорту, а також пасажирських послуг.

 “Попри регулярні обстріли, наша транспортна мережа залишається основою економіки України та мобільності людей у нинішніх непростих умовах. Відповідно наші пріоритетні проєкти в цьому секторі на 2025 рік спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури, вдосконалення та розширення логістичних можливостей, відновлення поштової мережі, а також покращення умов пасажирських перевезень“, – зазначив Кулеба.

Як зауважують в Мінрозвитку, у співпраці з ЄБРР планується реалізувати також інші пріоритетні проєкти:

  • проєкти енергонезалежності громад;
  • проєкт розподіленої генерації для "Укрзалізниці" – забезпечення додаткового грантового фінансування для нього, а також рефінансування євробондів на довший термін.
  • продовження співпраці з "Укрпоштою": відновлення наявної мережі відділень та встановлення нових відділень контейнерного типу для оперативного розгортання у постраждалих і деокупованих територіях. 
  • проєкт “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”, який є важливою частиною відновлення економіки та відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури України.

Нагадаємо, в Україні на кошти фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт. Він передбачає розвиток євроколії та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

Зауважимо згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн. 

Автор:
Світлана Манько