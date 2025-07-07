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"Укрзализныця" расширила перечень маршрутов поездов с женскими купе

Укрзализныця
Фото: пресс-служба УЗ

АО "Укрзализныця" расширяет перечень маршрутов с женскими купе и добавляет еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в УЗ.

Так, к уже имеющемуся перечню женское купе появилось в поездах на следующих маршрутах:

  • № 38/37 Киев — Запорожье;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 22/21 Львов — Харьков.

Билеты в женские купе в этих поездах появятся с 25 июля. Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5.

В каких поездах есть женские купе

В общей сложности женские купе уже доступны в составе 15 поездов, а именно:

  • ⁠№ 1/2 Харьков — Ворохта;
  • ⁠№ 3/4 Запорожье – Ужгород;
  • ⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;
  • № 15/16 Харьков — Ясиня;
  • № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород):
  • № 22/21 Львов — Харьков:
  • № 26/25 Одесса — Ясиня;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 38/37 Киев — Запорожье;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
  • № 75/76 Киев — Кривой Рог;
  • № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
  • ⁠№ 95/96 Киев — Рахов;
  • ⁠№ 98/97 Ковель — Киев.

В таких купе допускаются только женщины и дети до 5 лет включительно. По стоимости билеты в таких маршрутах не отличаются от обычных купе.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.

Автор:
Светлана Манько