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"Укрзализныця" расширила перечень маршрутов поездов с женскими купе
АО "Укрзализныця" расширяет перечень маршрутов с женскими купе и добавляет еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в УЗ.
Так, к уже имеющемуся перечню женское купе появилось в поездах на следующих маршрутах:
- № 38/37 Киев — Запорожье;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 22/21 Львов — Харьков.
Билеты в женские купе в этих поездах появятся с 25 июля. Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5.
В каких поездах есть женские купе
В общей сложности женские купе уже доступны в составе 15 поездов, а именно:
- № 1/2 Харьков — Ворохта;
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 5/6 Запорожье — Ясиня;
- № 15/16 Харьков — Ясиня;
- № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород):
- № 22/21 Львов — Харьков:
- № 26/25 Одесса — Ясиня;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 38/37 Киев — Запорожье;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
- № 75/76 Киев — Кривой Рог;
- № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Киев — Рахов;
- № 98/97 Ковель — Киев.
В таких купе допускаются только женщины и дети до 5 лет включительно. По стоимости билеты в таких маршрутах не отличаются от обычных купе.
Ранее "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.