"Укрзализныця" расширила перечень маршрутов поездов с женскими купе

АО "Укрзализныця" расширяет перечень маршрутов с женскими купе и добавляет еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в УЗ.

Так, к уже имеющемуся перечню женское купе появилось в поездах на следующих маршрутах:

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 22/21 Львов — Харьков.

Билеты в женские купе в этих поездах появятся с 25 июля. Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5.

В каких поездах есть женские купе

В общей сложности женские купе уже доступны в составе 15 поездов, а именно:

⁠№ 1/2 Харьков — Ворохта;

⁠№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород):

№ 22/21 Львов — Харьков:

№ 26/25 Одесса — Ясиня;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 75/76 Киев — Кривой Рог;

№ 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);

⁠№ 95/96 Киев — Рахов;

⁠№ 98/97 Ковель — Киев.

В таких купе допускаются только женщины и дети до 5 лет включительно. По стоимости билеты в таких маршрутах не отличаются от обычных купе.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.